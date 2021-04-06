Состоялось заседание Наблюдательного совета чемпионата ArtMasters

Москва, 6 апреля. 5 апреля 2021 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета Второго Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (12+).

Чемпионат ArtMasters – это масштабный проект в сфере креативных индустрий, представляющий собой профессиональные соревнования специалистов профессий backstage.

"Первый сезон чемпионата прошел хорошо: для целого ряда очень талантливых, творческих людей, которые были не видны в силу специфики их деятельности, открылась возможность не только быть успешными, но и показать свои таланты, способности, получить поддержку, повышение квалификации, стажировку, многие получили предложения по работе. Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться", - отметил Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета.

"Самое главное в искусстве – это коллаборации. На мой взгляд, главная победа первого сезона ArtMasters – возникновение сотрудничества между режиссером и сценографом, художником по свету и по костюмам и многие другие творческие союзы, которые мы увидели на чемпионате. Это и большая победа, и задача на будущее. Очень важно, что чемпионат запустил процесс интеграции компетенций бэкстейджа в систему высшего образования России", - сказал Григорий Заславский, Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, член Наблюдательного совета.​​​​​​

На заседании было озвучено принятое решение об интеграции компетенций чемпионата с образовательными программами ВУЗов.

"В настоящее время образовательные стандарты позволяют вузам разрабатывать гибкие образовательные программы с учетом профессиональных стандартов, потребностей рынка труда и отрасли. Опыт, полученный на Чемпионате, может учитываться в рамках образовательных программ при формировании профессиональных компетенций выпускников. В настоящее время на базе трёх ВУЗов разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: “художник по гриму”, “композитор-аранжировщик”, “дизайнер смешанной реальности", - сказал Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ.​​​​

Также Минобрнауки России были внесены изменения в порядок приема по образовательным программам (бакалавриат, магистратура, специалитет) в части участия и зачета результатов творческих конкурсов. Что дает победителям чемпионата ArtMasters определенные преимущества при поступлении в ВУЗ.

Члены Наблюдательного совета обсудили успешный опыт проведения чемпионата в 2020 году и приняли ряд решений по использованию образовательного потенциала ArtMasters в проектах, разрабатываемых и реализуемых профильными министерствами. В частности, Минпросвещения России и Минобрнауки России учтут опыт в проектах в рамках направления «Новый общественный договор». Минкультуры России предусмотрит в проекте «Придумано в России» активное использование платформы ArtMasters по подготовке, конкурсному отбору лучших молодых профессионалов и их интеграции в креативные индустрии при создании в регионах Школ креативных индустрий, включая привлечение специалистов ArtMasters к разработке и реализации соответствующих школьных программ.

Помимо этого, Совет утвердил Положение чемпионата, перечень компетенций (для основной и юниорской возрастной группы), а также состав Экспертного совета и график проведения чемпионата.

В заседании Наблюдательного совета приняли участие:

- Кириенко Сергей Владиленович, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета;

- Баланова Светлана Евгеньевна, Генеральный директор холдинга «Национальная Медиа Группа»;

- Голубева Юлия Сергеевна, Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа»;

- Добродеев Борис Олегович, Генеральный директор Mail.ru Group;

- Заславский Григорий Анатольевич, Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа;

- Златопольский Антон Андреевич, Первый заместитель Генерального директора ВГТРК, Директор ГТК «Телеканал «Россия»;

- Любимова Ольга Борисовна, Министр культуры Российской Федерации;

- Комиссаров Алексей Геннадиевич, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»;

- Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения Российской Федерации;

- Малышев Владимир Сергеевич, Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры;

- Крутой Игорь Яковлевич, композитор, продюсер;

- Мастусова Ирина Геннадьевна, Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино;

- Матвиенко Игорь Игоревич, композитор, продюсер, общественный деятель;

- Рыжинский Александр Сергеевич, Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных;

- Фальков Валерий Николаевич, Министр науки и высшего образования Российской Федерации;

- Шмелева Елена Владимировна, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию;

- Эрнст Константин Львович, Генеральный директор Первого канала;

- Юдинцев Антон Евгеньевич, Gaijin Entertainment.

В 2021 году чемпионат ArtMasters открыл прием заявок 5 апреля.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, а также Правительства Москвы.

ТАСС - Официальный информационный партнер чемпионата.

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