Участник шоу "Голос" прочитает тотальный диктант на площадке "Россети Тюмень"

ТАСС, 6 апреля. В субботу 10 апреля в здании штаб-квартиры "Россети Тюмень" в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа состоится международная образовательная акция "Тотальный диктант". Как сообщили в управлении по связям с общественностью компании, АО "Россети Тюмень" впервые организовало открытую площадку диктанта в своей штаб-квартире. Попасть на нее 10 апреля сможет любой желающий после предварительной регистрации на сайте проекта, которая продлится до пятницы 9 апреля. В компании отметили, что количество мест на площадке "Россети Тюмень" ограничено – принять участие в филологической акции в офисе энергокомпании смогут 45 человек.

"Крупнейшее для мирового русскоязычного пространства просветительское событие пройдет в 17-й раз на шести континентах: около двух тысяч очных площадок организованы в 750 городах 60 стран. Контрольный текст на базе энергетиков прочитает участник четвертого сезона известного телевизионного шоу "Голос" Ростислав Доронин", - сказано в сообщении.

"Помимо дополнительной площадки для проверки знаний по русскому языку энергетики подготовили приятный сюрприз участникам "Тотального диктанта" – возможность познакомиться с сургутской звездой эстрады Ростиславом Дорониным. Участник проекта "ГОЛОС" и шоу "Русские сезоны в Дубае", певец, музыкант, артист, ведущий и руководитель творческой школы "Академия Мюзикла" прочитает диктант в центральном офисе "Россети Тюмень", - добавили в управлении

В этом году текст для "Тотального диктанта" написал современный российский писатель, журналист, лауреат Европейской премии в области научной фантастики – Дмитрий Глуховский. Автор таких бестселлеров, как "Метро 2033" и "Текст", подготовил рассказ "Обещания". Впервые участники "Тотального диктанта" не только услышат текст, но и увидят – на площадке будет продемонстрирован короткометражный фильм по мотивам произведения, в котором сыграли Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко.

В компании напомнили, что зарегистрироваться для участия в "Тотальном диктанте" можно на сайте акции.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Об акции

Тотальный диктант (12+) - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.