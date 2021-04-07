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Дистанционный мониторинг артериального давления стартовал в Вологде

Через систему удалённого мониторинга "МТС 120/80" врачи поликлиник будут наблюдать за показателями состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Компания МТС и Департамент здравоохранения Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого уже в апреле 2021 года планируется проводить наблюдение за показателями давления, пульса, температуры и индекса массы тела у больных артериальной гипертоний в поликлиниках Вологды.

Как сообщили в пресс-службе компании, использование системы поможет повысить эффективность самоконтроля артериального давления за счёт активного вовлечения пациентов в процесс трекинга. Подключенные к системе пациенты самостоятельно вносят все показатели в разработанное в сотрудничестве с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ приложение "МТС 120/80" и могут наблюдать за их динамикой.

Медики через виртуальный кабинет мониторинга получают доступ к внесенным пациентами данным. При необходимости врач может вызвать пациента на очный приём, чтобы скорректировать лечение.

"Предотвратить, а не лечить осложнение дешевле для системы здравоохранения и во всех смыслах лучше для пациента. Мы рады, что Департамент здравоохранения Вологодской области поддерживает внедрение современных технологий в работу поликлиник региона и способствует тому, чтобы сделать их доступными максимальному числу пациентов", – прокомментировала руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

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