Глава Южного Урала и замминистра спорта РФ оценили развитие физкультуры и спорта в регионе

ТАСС, 7 апреля. Вопросы реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" и развития зимних видов спорта в Челябинской области обсудили губернатор Алексей Текслер и первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров в ходе рабочей встречи. Как рассказали в управлении пресс-службы и информации правительства региона, в частности, отдельное внимание они уделили в том числе перспективам развития керлинга на Южном Урале.

"Челябинская область – спортивный регион. Сегодня мы говорим в основном о развитии зимних видов, нам есть чем гордиться. Две хоккейные команды играют в КХЛ, в Челябинске и Магнитогорске сильные детские школы. Наши спортсмены входят в сборную по конькобежному спорту, есть и призеры последней Олимпиады. Ледовый дворец "Уральская молния" в Челябинске – один из немногих в стране, где можно под крышей круглый год заниматься разными видами спорта на коньках <…>, там же мы развиваем и керлинг. Недавно построен новый каток для шорт-трека. Отдельное внимание в регионе уделяется развитию фигурного катания - везде, где появляется лед, мы стараемся, чтобы этот вид спорта присутствовал", – приводят в управлении слова Текслера.

Отдельно глава региона рассказал о строительстве регионального центра по хоккею "Шайба" на северо-западе Челябинска. Ледовая арена с двумя крытыми катками и игровым залом будет построена уже в этом году.

Также губернатор отменил, что в регионе возводится порядка 20 спортивных объектов, 14 из них будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

"Для меня и всей моей команды одна из важнейших задач – появление новой инфраструктуры в каждом муниципалитете. Без этого не достичь показателя национальной цели по вовлечению в занятия спортом 70% населения. Без инфраструктуры, без массового спорта это сделать невозможно. Новая инфраструктура – это развитие и детского спорта", – добавил губернатор.

Также в ходе встречи Текслер заявил, что в регионе начинается реализация программы "Земский тренер", так как есть потребность, чтобы в каждый муниципалитет приезжал молодой специалист для развития детско-юношеского спорта. "У нас делается много для массового спорта и подготовки спортивного резерва. Безусловно, для вовлечения людей в спорт нужна инфраструктура, специалисты по организации этой работы. На руку Челябинской области то, что университет выпускает ежегодно более 300 специалистов. <…> Поддержка, в том числе в сельской местности, уверен, повлияет на решение этих ребят после учебы работать здесь", – отметил Азат Кадыров.

В ходе совещания один из участников - член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев - предложил главе региона в 2022 году принять в Челябинской области этап Кубка мира по керлингу, добавили в управлении.

Как сказал ранее в интервью ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя проведение в Челябинске национального чемпионата по фигурному катанию на коньках, он считает это большой победой Федерации фигурного катания России. "Большая победа уже то, что этот чемпионат состоялся. Причем на радость и болельщикам, и телезрителям, и спортсменам - они без соревнований теряют не только форму, они теряют вкус, энергетику, эмоции, без которых расти очень сложно. Без теста в конкуренции трудно понять, на каком этапе ты находишься", - отметил министр. "Мы говорим об объединении, когда организаторы, федерация, спортсмены, тренеры работают вместе. Это дает уверенность, что мы находимся на правильном пути. Соревнования в этот период очень важны - и по фигурному катанию, и по хоккею, и по абсолютно всем видам спорта", - добавил Матыцин.