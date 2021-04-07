Состоялось заседание Организационного комитета Мирового энергетического конгресса

Москва, 7 апреля. /Росконгресс/. В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса (12+), который пройдет в Санкт-Петербурге 24-27 октября 2022 года. Повестка встречи включала организационные вопросы и обсуждение хода подготовки к проведению мероприятия, в том числе формирование деловой программы, пригласительную кампанию, подготовку городской инфраструктуры, организацию выставки и мероприятий, приуроченных к столетию МИРЭС.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Председатель российского Организационного комитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса Александр Новак отметил, что Россия вместе с рядом других государств стояла у истоков создания МИРЭС. "Напомню, что в 2018 году наша страна получила право проведения юбилейного 25-ого Мирового энергетического конгресса при поддержке более 90 стран-участниц Совета. На сегодняшний день это ключевое событие в мировой энергетической отрасли. В преддверии 100-летнего юбилея МИРЭС мы придаём особое значение подготовке Конгресса. Наша задача, чтобы мероприятие прошло на наивысшем организационном и содержательном уровне и стало лучшим в истории", - подчеркнул Александр Новак.

В рамках Конгресса также пройдет выставка, в которой примут участие отраслевые компании и субъекты Российской Федерации, а "на полях" состоится церемония вручения премии "Глобальная энергия" за вклад в развитие энергетики в ознаменование столетнего юбилея МИРЭС.

"В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Планом основных мероприятий по подготовке и проведению Конгресса, который уже к настоящему моменту исполнен на 25 процентов. Мы ожидаем, что участие в мероприятии примут более 20 000 человек. В рамках подготовки к Конгрессу в этом году будут организованы мероприятия по энергетической повестке, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2-5 июня 2021 года", - отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя, ответственный секретарь Оргкомитета МЭК-2022 Антон Кобяков.

Особое внимание Оргкомитет планирует уделить вопросам приглашения зарубежных официальных делегаций. Важной частью деловой программы Конгресса станет молодежный трек с участием студентов и молодых специалистов профильных организаций, а также Территория инноваций, где пройдут презентации стартапов в области энергетики. Кроме того, иностранных участников Конгресса пригласят посетить российские предприятия ТЭК и другие инновационные инфраструктурные объекты.