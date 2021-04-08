Москва, 8 апреля. 23 апреля 2021 года на площадке выставки-форума "Организация событий. Новая нормальность" (6+) состоится кейс-сессия Национального конгресс-бюро "Опыт регионов: лучшие практики по организации событий в условиях ограничений". Время проведения сессии: 10.00-11.30.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, внесли корректировки в событийные календари всех регионов России. Отменялись, переносились и меняли форматы проведения не только локальные, но и международные мероприятия. Пандемия открыла новую реальность, в которой предстоит адаптировать техническую и законодательную базы, осваивать новые навыки, менять способы взаимодействия. И участники рынка успешно претворяли эти изменения в жизнь. Так, карантин ускорил соединение онлайн- и офлайн-сферы, и сделал событийную отрасль более продвинутой с точки зрения использования диджитал-решений. Пандемия показала, как важно уметь адаптироваться к современным условиям, задействовать все ресурсы, развивать новые направления. Такой подход позволяет не только сохранить бизнес, но и получить новые компетенции, точки роста и развития.

Экспертами сессии выступят: вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, руководитель Конвеншн бюро Республики Татарстан при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан Гузаль Бурнаева, заместитель генерального директора – руководитель Уральского конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев, директор Конгресс-бюро Башкортостана Павел Музыченко, генеральный директор, компания "MICE Market" Сергей Рыжов.

Спикеры из числа представителей регионов, занимавших наиболее активную позицию в период сложной эпидемиологической ситуации, обсудят вопросы и поделятся экспертизой в части опыта по проведению мероприятий в условиях ограничений, лучшими практиками по переводу офлайн-мероприятий в онлайн и проведению гибридных событий, рассмотрят ошибки, которых можно было избежать, дадут рекомендации по инструментам, которые можно использовать после снятия ограничений при организации мероприятий.

"В течение года мы не раз говорили, что непростая ситуация в отрасли, которая сложилась в связи с пандемией – это не только время вызовов, но и время возможностей. И мы видим реальные примеры, когда наши коллеги осваивали новые направления деятельности, применяли новые инструменты в процессах и коммуникациях, чтобы поддерживать интерес к дестинациям и проектам. На наших глазах рождались творческие идеи, которые помогли нашим региональным коллегам уверенно смотреть в будущее", - отметил директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев.​​​​

Выставка-форум "Организация событий. Новая нормальность" проходит на площадке ВДНХ, павильон 55. Организатором выступает Фонд Росконгресс.

При поддержке: Национальное конгресс-бюро, Российский союз выставок и ярмарок, Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Партнер по деловой программе – Выставочный научно-исследовательский центр.

Информационными партнерами выступают: Congress Time, Event Live, Коммерсантъ, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа "Комсомольская Правда".

Регистрация представителей СМИ проходит по 22 апреля 2021 года и доступна по ссылке

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