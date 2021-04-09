Почти 800 млн рублей высвобождается в этом году в бюджете Магаданской области

ТАСС, 9 апреля. Почти 800 млн рублей высвобождается в 2021 году в бюджете Магаданской области. Планируется направить часть средств на борьбу с коронавирусной инфекцией, еще часть - на реализацию региональных проектов, сообщается в пятницу в релизе пресс-службы областной думы Колымы.

"В Магаданской области в этом году высвобождается 793 млн рублей, и мы можем их направить на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции. На это направление планируем направить более 70 млн рублей. На обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов - порядка 240 млн рублей", - цитирует пресс-служба думы министра финансов Магаданской области Дианы Самандас, выступившей с докладом перед областными парламентариями.

В пресс-службе уточнили, что оставшиеся средства могут направить в качестве бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов или на компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом.

Высвободить средства удалось благодаря тому, что в декабре 2020 года между Минфином РФ и правительством Колымы были заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении Магаданской области бюджетных кредитов из федеральной казны для частичного покрытия дефицита регионального бюджета. Были включены дополнительные направления, на которые могут направляться высвобождаемые средства, говорится в релизе.

"Год пандемии негативно сказался не только на малом и среднем бизнесе, но и ударил по региональным бюджетам. В прошлом году на федеральном уровне оперативно был принят пакет мер финансовой поддержки субъектов, в том числе более гибкие условия возврата бюджетных кредитов и возможность направлять высвобождаемые средства на действительно необходимые в данный период цели. Магаданская область соблюдала все условия, благодаря чему сейчас мы сможем дополнительно финансировать ряд направлений", - прокомментировал ТАСС председатель думы Сергей Абрамов.