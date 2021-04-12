Укрепление экономических и политических отношений России и Катара обсудили в Москве

Москва, 12 апреля. /Росконгресс/. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и полномочного Посла Государства Катар в Российской Федерации Шейха Ахмеда Бин Нассера Бин Джассима Аль-Тани. В рамках встречи обсудили укрепление экономических и политических отношений между странами, сотрудничество в области экологии и охраны природы, а также участие делегации Катара в Петербургском международном экономическом форуме (6+) в качестве страны-гостя.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что отношения между Россией и Катаром вышли на новый уровень: "Отношения между нашими странами переживают очень хороший период. Мы подписали соглашение о безвизовом режиме и открыли прямое авиасообщение между странами. Рад отметить, что первое крупное мировое экономическое событие в этом году – Петербургский международный экономический форум – пройдет при самом активном участии Катара, что будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в различных секторах".

В этом году на площадке Петербургского международного экономического Форума Фонд Росконгресс планирует провести подписания соглашений о сотрудничестве с Ассоциацией предпринимателей Катара, Финансовым центром Катара, Катарско-Российским центром сотрудничества и Дохийским форумом.

"Катар традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Для нас большая честь участвовать в этом году в качестве страны-гостя мероприятия. ПМЭФ всегда был и остается ведущей площадкой для установления новых деловых контактов и партнерских соглашений. Мы заинтересованы в развитии двустороннего диалога между нашими странами с целью дальнейшего укрепления сотрудничества и совместной реализации инвестиционных проектов", - подчеркнул Чрезвычайный и полномочный Посол Государства Катар в Российской Федерации Шейх Ахмед Бин Нассер Бин Джассим Аль-Тани.

В начале 2020 года Фонд Росконгресс и Посольство Государства Катар в Москве обсудили возможность создания инвестиционного Фонда, где роль инвесторов была определена как крупным корпорациям, так и частным инвесторам с обеих сторон.

Катар как партнер поддерживает многие культурные события, форумы, выставки в России. Организованы стипендии для изучения арабского языка одаренными российскими студентами. Был организован ряд деловых визитов и мероприятий, включая визит российской делегации в Доху для участия в Дохийском форуме в декабре 2019 года и виртуальный семинар по теме экономического партнерства России и Катара, направленные на развитие инвестиционного сотрудничества.