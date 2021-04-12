Сергей Нарышкин провел Тотальный диктант в РАНХиГС

Москва. 12 апреля. /РАНХиГС/. 10 апреля в Президентской академии состоялась ежегодная международная образовательная акция "Тотальный диктант" (6+), а текст диктанта прочитал председатель совета фонда "История Отечества", председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В рамках акции любой желающий может проверить уровень знания русского языка и повысить свою грамотность, а Президентская академия уже в шестой раз приняла в своих стенах участников Тотального диктанта. В мероприятии на площадке РАНХиГС приняли участие почти 200 студентов и сотрудников Академии.

Диктант традиционно проводится по единому уникальному тексту, созданному известным писателем, и в этом году автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. Свое произведение он характеризует как "сюжеты, связывающие поколение и наследие". Столицей акции в этот раз был выбран Якутск.

Сергей Нарышкин уже не первый раз проводит Тотальный диктант в Президентской академии. "Я в течение многих лет возглавлял Попечительский совет РАНХиГС, часто и с большим удовольствием встречался с преподавателями и студентами. А моя дочь – выпускница Академии. Поэтому считаю себя обязанным участвовать в этом замечательном проекте "Тотальный диктант", который с каждым годом охватывает все больше территорий, и в котором участвуют уже сотни тысяч людей во многих странах мира", - отметил Сергей Нарышкин.

После завершения диктанта глава Российского исторического общества ответил на несколько вопросов:



– Вы возглавляете Российское историческое общество и фонд "История Отечества". Почему руководитель службы внешней разведки уделяет столь пристальное внимание истории страны?

– Во-первых, я люблю и всегда любил историю. Считаю, что история и русский язык являются базой для формирования национальной идентичности, для формирования национального самосознания. Собственно, история Российского исторического общества, воссоздание Русского исторического общества в лице Российского исторического общества началось в 2012 году, когда ведущие историки страны, руководители академических институтов, высших учебных заведений, музеев вышли с такой инициативой. И на первом учредительном собрании предложили возглавить Общество мне. Для меня это, конечно, была большая честь – я не мог отказаться. И по сегодняшний день занимаюсь этой общественной работой, которая меня очень увлекает.

– Какими качествами должен обладать выпускник университета сегодня?

– Если мы говорим именно о выпускниках Академии, то наверняка многие студенты РАНХиГС видят себя в будущем в качестве государственных или муниципальных служащих. А для работы в органах государственной и муниципальной власти нужно иметь искреннее желание помогать людям, служить своему Отечеству, быть, если хотите, цивилизованным патриотом. Это во-первых. А во-вторых, конечно, всегда высока востребованность молодых, инициативных, нестандартно мыслящих людей, готовых брать на себя ответственность, выдвигать новые идеи, мысли и шаг за шагом их реализовывать. Таких студентов в Академии подавляющее большинство.

В 2021 году событие охватило 60 стран и 1100 площадок, объединив участников по всему миру. В Президентской академии "Тотальный диктант" организовал Институт отраслевого менеджмента (ИОМ).

Акцию проводит фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных странах. Первый "Тотальный диктант" прошел еще в 2004 году, и за прошедшие годы акция приобрела всемирный масштаб. Ее цель – показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык увлекательно и полезно, а также объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Авторами диктанта в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Павел Басинский.