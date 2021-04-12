S&P Global Ratings подтвердило рейтинг СПАО "Ингосстрах"

Москва, 12 апреля. Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам "BBB-" СПАО "Ингосстрах" со "стабильного" на "позитивный", учитывая улучшение операционной среды в российском секторе страхования иного, чем страхование жизни, что позитивно влияет на профиль бизнес-рисков компании.

S&P Global Ratings также ожидает, что компания постепенно будет улучшать показатели страховой деятельности и повышать среднее кредитное качество инвестиционного портфеля. В связи с этим в ближайшие два года финансовая устойчивость компании может повыситься, что сделает возможным повышение ее рейтинга до уровня выше суверенных рейтингов Российской Федерации.

Прогноз "позитивный" отражает ожидания агентства того, что СПАО "Ингосстрах" имеет возможности для существенного улучшения показателей страховой деятельности и капитализации и дальнейшего повышения среднего кредитного качества инвестиционного портфеля в ближайшие два года, а также для поддержания лидирующих позиций в российском секторе страхования иного, чем страхование жизни.

Впервые Standard & Poor`s Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и финансовой устойчивости ОСАО "Ингосстрах" в 2004 году. Следует отметить, что "Ингосстрах", помимо рейтинга S&P, также имеет максимальный рейтинг надежности ruAAA RAEX (Эксперт РА), который ежегодно присваивается страховщику, начиная с 2002 года. Кроме того, в 2017 году Международное рейтинговое агентство A.M. Best присвоило "Ингосстраху" рейтинг финансовой устойчивости на уровне "B+" и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "bbb-", прогноз "стабильный". В дальнейшем он был повышен до уровней "В++" и "bbb", прогноз "стабильный".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.