НПО автоматики разработала видеосистему для обеспечения безопасности на производствах

Екатеринбург, 12 апреля. НПО автоматики разработала систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на производствах и объектах промышленности. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра.

"Тот задел, который мы создали на базе видеоаналитики, на базе искусственного интеллекта, мы применяем на объектах энергетики, мы работаем с МРСК "Северо-Запад", подстанция "Валдай", где мы прорабатываем решения, чтобы обеспечить безопасность персонала на объекте и контроль за их деятельностью", - сказал Мисюра.

По его словам, компания планирует реализовывать системы безопасности на объектах промышленности и производства.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.