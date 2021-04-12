Участники Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ обсудят глобальные вызовы

Москва, 12 апреля. В рамках XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ (16+), которая пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года, будет представлена серия докладов и круглых столов научного центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала». Темы мероприятий связаны с основными направлениями исследований центра — социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала, демография и активное долголетие, занятость и формирование навыков и компетенций, человек в эпоху технологических трансформаций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил: "Вышка проводит Апрельскую конференцию так долго, так давно, что это стало одним из институтов, образующих наш университет, одной из традиций, вокруг которой складывается научная жизнь – не только даже Высшей школы экономики, а, я думаю, что очень многих коллег, который занимаются социальными, экономическими, гуманитарными исследованиями и в нашей стране, и в других странах".

В рамках круглого стола «Человек в эпоху технологических трансформаций» (13 апреля, 15:30-17:00) участники обсудят глобальные тренды и вызовы, связанные с развитием человеческого потенциала, цифровую трансформацию и факторы «цифрового неравенства», инновационные процессы в эпоху открытых инноваций и систему воспроизводства кадров в сфере науки и технологий.

Круглый стол «(Не)однородная (не)рациональность. Как мозг принимает решения» (13 апреля, 17:15-18:45) будет посвящен роли мозга в принятии решений. Эксперты обсудят, какую роль играет физиологическое состояние в принятие решений и является ли мотивация физиологическим воплощением потребностей, рассмотрят нейробиологическую теорию соматических маркеров, теорию обучения с подкреплением в современной теории принятия решений и конфликт потребностей и мотивации как повод к нерациональности.

На круглом столе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?» (14 апреля, 15:30-17:00) эксперты обсудят, почему Россия, которая находится среди лидеров по доле обладателей третичного образования, отстает от других стран по производительности труда. На этот вопрос существует два ответа: или в России человеческий капитал имеет низкое производительное качество, или в стране есть серьезные ограничения, мешающие человеческому капиталу реализовать свой производительный потенциал. Доклад, который будет представлен в рамках круглого стола, посвящен именно первому варианту.

Участники круглого стола «Новое в подходах Вашингтона и Москвы к проблемам безопасности и контроля над вооружениями: 100 первых дней американской администрации» (14 апреля, 17:15-18:45) обсудят вопросы: как продление Договора СНВ-3 влияет на перспективы возрождения и продолжения контроля над ядерными вооружениями? Есть перспективы возвращения США и России в Договор по открытому небу (ДОН)? В каких форматах возможен учет согласия Москвы на включение новых типов носителей ядерного оружия, заявленных в выступлениях Президента РФ перед Федеральным собранием, в контекст дальнейших переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений?

Круглый стол «Российская пенсионная система после 2024 г.: развилки развития в контексте долгосрочных вызовов» (15 апреля, 12:00-13:30) посвящен настоящему и будущему российской пенсионной системы. В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития». Участники дискуссии охарактеризуют направления ее возможного развития и обозначат набор решений, которые должны быть приняты.

На круглом столе «Устойчивое развитие в период пандемии: природные ресурсы, изменение климата и резилиентность территорий» (15 апреля, 13:45-15:15) эксперты обсудят изменения и тенденции в сфере окружающей среды, климата и природных ресурсов, потенциал применения концепции территориальной резилиентности и в условиях России, перспективы экономического роста в условиях глубокой декарбонизации экономики мира и другие вопросы. В рамках мероприятия будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ.

Круглый стол «Демографические и социальные факторы активного долголетия» (15 апреля, 17:15-18-45) посвящен обсуждению концептуально-методологических вопросов исследования ключевых факторов увеличения продолжительности жизни российских граждан и вовлеченности старшего поколения в экономическую и общественную деятельность, которые выступают предметом изучения в рамках проектов, составляющих исследовательское направление «Демографические и социальные факторы активного долголетия». Участники рассмотрят актуальные вопросы методологии разработки демографических прогнозов.

На круглом столе «Оценка сложных конструктов как задача для высшего образования в развитии человеческого потенциала» (19 апреля, 17:15-18:45) эксперты ответят на вопросы: почему для понимания и оценки человеческого потенциала необходимо измерять «сложные конструкты»? Какие сложные конструкты являются ключевыми для развития человеческого потенциала сегодня? Участники дискуссии обсудят, какие социально-экономические изменения и процессы современности определяют запрос на формирование сложных конструктов в высшем образовании, каковы потенциальные проблемы операционализации сложных конструктов для сферы высшего образования и другие вопросы. В рамках круглого стола будет также представлен специальный доклад авторского коллектива НИУ ВШЭ «Оценка универсальных компетентностей как результатов высшего образования».

16 апреля в рамках конференции НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» проведет три доклада. Азгар Заиди (Оксфордский институт старения населения) выступит с почетным докладом «Индекс активного долголетия в не-европейских странах» (13:45-15:15). Он будет посвящен возможностям и особенностям измерения активного долголетия в странах за пределами ЕС. Ведущий экономист Глобальной практики бедности и справедливости Всемирного банка Сэмюэль Фрейхе-Родригес выступит с приглашенным докладом «Показатели бедности, неравенства и общего процветания в странах региона Европы и Центральной Азии» (15:30-17:00). Он представит выводы последнего аналитического отчета Всемирного банка о бедности и общем благополучии за 2020 год и расскажет о воздействии пандемии коронавируса на уровень бедности в странах региона Европы и Центральной Азии. Затем состоится почетный доклад Антонио Дамасио (Университет Южной Калифорнии, США) «Чувства, знания и искусственный интеллект» (17:15-18:45). Эксперт расскажет о том, как понимание физиологии, лежащей в основе чувств, можно перенести в мир искусственного интеллекта.

«Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» был создан в ноябре 2020 года на базе НИУ ВШЭ и трех других научных организаций (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук). «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» занимается поиском ответов на глобальные национальные вызовы, оказывающие влияние на формирование и развитие человеческого потенциала, формирует международные междисциплинарные научные коллективы с лидирующей ролью российских исследователей и создает условия для повышения престижа исследований в области гуманитарных и социальных наук в России.

ТАСС – генеральный информационный партнер.

За дополнительной информацией об этих мероприятиях можно обращаться в пресс-службу НИУ ВШЭ press@hse.ru.

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