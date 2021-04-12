Российские вузы поделятся инновационными подходами к обучению

Москва, 12 апреля. 14–15 апреля на площадке Университета "Синергия" состоится семинар, посвященный экспериментальной и инновационной деятельности в сфере высшего образования (6+). Как говорится в официальном письме Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ № МН-5/597 от 30.03.2021, мероприятие призвано популяризировать федеральные инновационные площадки (ФИП).

В конце декабря 2020 года Минобрнауки России утвердило перечень из 127 организаций, отнесенных к ФИП, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования.

В мероприятии примут участие представители Минобрнауки России, московских и региональных вузов. Повестка семинара довольно широкая: от роли и значения инноваций в образовании до моделей сетевого взаимодействия университетов-соисполнителей в рамках ФИП и подходов к оценке качества образования в контексте международной практики экспертиз.

"Если посмотреть на международные модели оценки качества образования, то там главная ответственность лежит на образовательной организации, но есть заинтересованные стороны сферы качества образования — студенты, работодатели, академическое сообщество и государство, — мнения которых необходимо учитывать при реализации образовательных программ. Оценка качества образования важна для любых программ с целью установления соответствия компетенций выпускников требованиям рынка труда и институциональных условий реализации программы требованиям национальных и международных стандартов, — отмечает генеральный директор Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры Эрика Соболева. — Рассматривая ФИП, а особенно в части обучения предпринимателей, оценке качества должно уделяться повышенное внимание, так как предприниматели оказывают особое влияние на развитие экономики страны и, безусловно, качество их образования играет здесь одну из главных ролей".

Обсуждение пройдет в очном формате с возможностью онлайн-подключения на платформе Synergy.Online. Присоединиться к просмотру могут все желающие, для этого необходимо в дни проведения семинара перейти по ссылке.

Организаторами выступают Университет "Синергия" и ООО "Финансово-Экспертные системы". Событие проходит при поддержке Национальной ассоциации обучения предпринимательству и Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры.

Возрастая категория 6+.