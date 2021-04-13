Спектакли Театра Вахтангова пройдут в Ульяновске

Москва, 13 апреля. /РОСКОНЦЕРТ/. С 21 по 25 апреля 2021 года состоятся "Большие гастроли" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Ульяновске, организованные ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

В преддверии гастролей Театра Вахтангова министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова отметила:

"Ульяновская область с 2014 года сотрудничает с проектом "Большие гастроли", принимает ведущие российские театральные коллективы и представляет собственные театры на российских сценах. Этой весной мы рады приветствовать на нашей земле театр-легенду с вековой историей. Уже сто лет детище великого режиссера и реформатора театрального искусства Евгения Вахтангова радует зрителей великолепными постановками. В конце апреля Ульяновск станет центром притяжения не только для местных ценителей театра, но и для зрителей из соседних регионов".

На Основной сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова состоятся показы двух спектаклей: "Евгений Онегин" (16+) и "Анна Каренина" (16+).

В спектакле "Евгений Онегин" идея, литературная композиция и постановка принадлежат Римасу Туминасу. "Евгений Онегин" – это огромное пространство, которое вместило игру ума, прозрения, догадки, гнев, обличение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. Пушкин – "наше всё", но что это означает? Римас Туминас разрушает стереотипы, строя спектакль полифонично, музыкально, жёстко и эмоционально. В спектакле заняты: Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Артур Иванов, Олег Макаров, Николай Романовский, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Юрий Шлыков.

Постановка "Евгений Онегин" – лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска", Первой театральной премии "Хрустальная Турандот", Театральной премии "МК", Премии СТД "Гвоздь сезона"; обладатель приза дирекции фестиваля "Балтийский дом" и специального приза фестиваля в Сполето (Италия).

Режиссёр Анжелика Холина перевела роман "Анна Каренина" на язык хореографии – эмоциональный, проникновенный, захватывающий. Минуя все барьеры привычного восприятия, актёры безмолвно обращаются к мыслям и чувствам зрителей. В спектакле заняты: Ольга Лерман, Евгений Князев, Дмитрий Соломыкин, Виктор Добронравов, Валерий Ушаков, Мария Волкова, Екатерина Крамзина, Ксения Кубасова.

Спектакль "Анна Каренина" – лауреат премии "Вильянуэва-2013" (Куба) и премии фестиваля "Черешневый лес". Исполнительница главной роли Ольга Лерман отмечена премиями "Хрустальная Турандот" и "МК".

На Малой сцене Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова будет представлен моноспектакль Евгения Князева "Пиковая дама" (16+) (по одноименной повести А. С. Пушкина). У постановки есть эпиграф: "Петру Наумовичу Фоменко посвящается...". Драма игрока, осмелившегося вступить в схватку с непобедимым Роком, вырастает из родной почвы – пушкинского текста. Нюансы фразировки, любование всеми оттенками слова, игра интонаций, богатство возможных и невозможных смыслов "Пиковой дамы" – в исполнении Евгения Князева. В спектакле принимают участие артисты оркестра Театра имени Евгения Вахтангова.

Во Дворце творчества детей и молодёжи вахтанговцы покажут спектакль "Наш класс" (18+) (История в 14 уроках) по пьесе Тадеуша Слободзянека. Режиссёр-постановщик: Наталья Ковалёва. Одноклассники. Мальчики и девочки, полные жизни, радости и надежд, рассказывают о себе, о родителях, о своих мечтах. Так начинается их общая биография – накануне Второй мировой войны… В спектакле заняты: Полина Чернышова, Ксения Кубасова, Дарья Щербакова, Максим Севриновский, Эльдар Трамов, Юрий Поляк, Владимир Логвинов, Павел Попов, Алексей Гиммельрейх, Фёдор Воронцов.

Спектакль "Наш класс" – лауреат Театральной премии "МК" в номинации "Лучший актёрский ансамбль" и ежегодной премии ФЕОР "Скрипач на крыше".

Постановка "Крик лангусты" (16+), режиссёром которой является Михаил Цитриняк, создана по пьесе "Смех лангусты" в редакции Жоржа Вильсона. В спектакле принимают участие только два актёра и великое множество персонажей. Однажды летним днём, на берегу Атлантического океана, Сара Бернар вновь становится Федрой, Дамой с камелиями, Клеопатрой, Саломеей, Гамлетом… Она диктует своему верному секретарю Жоржу Питу мемуары и разыгрывает с ним эпизоды из собственной жизни, превращая Жоржа то в жестокого антрепренёра, то в строгую настоятельницу монастыря, то в Оскара Уайльда… В спектакле заняты: Юлия Рутберг и Андрей Ильин.

Пресс-конференция, посвященная "Большим гастролям" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, состоится 22 апреля в 16:00 в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова.

Программа "Большие гастроли": большиегастроли. рф

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