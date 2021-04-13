"Газпром трансгаз Екатеринбург" выполнил поставленные цели в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" выполнил поставленные производственные задачи в 2020 году, несмотря на пандемию. В частности, было заменено 35 км трубопроводов, более тыс. км – диагностики, а подачу газа удалось реализовать в необходимых объемах и бесперебойно, сообщил на пресс-конференции генеральный директор общества Алексей Крюков.

"Все цели, которые мы ставили, [достигнуты]: 35 км - замененные <…> на новые трубы [участки], диагностика – более тыс. км [трубопроводов], <…> предотвращение возможных аварий, инцидентов, <…> подача газа осуществлялась в заданных объемах, бесперебойно", - сказал он.

В то же время Крюков уточнил, что ситуация с пандемией все же внесла свои коррективы в работу компании. "Безусловно, мы имеем финансовые ограничения по разным направлениям, в материально-технической части нам приходилось корректироваться", - добавил он, отметив, что основные работы по подготовке к энергетическим сезонам пришлись на март и октябрь 2020 года – начало первой и второй волны пандемии коронавируса, и более 50 млн рублей было потрачено на безопасность и здоровье персонала при осуществлении работ.

В частности, "Газпром трансгаз Екатеринбург" передал в муниципальную собственность свои дошкольные учреждения - это два детских сада в Екатеринбурге.

Планы

Так, по данным гендиректора общества, в работе "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2021 году акцент будет сделан на создание газопроводов-отводов для дальнейшей газификации Свердловской, Курганской, Челябинской областей. "[Здесь] газификация <…> 50-60%, в отличие от Оренбуржья, где она составляет 99,9%. Мы должны подойти к программе газификации [с] готовыми газопроводами-отводами, газораспределительными станциями, чтобы была возможность в дальнейшем газифицировать не только населенные пункты, но [и] те новые производственные объекты, которые [появятся]", - подчеркнул он.

Также продолжится работа по созданию производства СПГ в Нижнем Тагиле. Ранее ТАСС сообщал, что строительство комплекса планировалось на 2021 год, а открытие – на 2022 год. "Касаемо развития производственных мощностей. Мы не собираемся отказываться от строительства тагильского завода. <…> Тагильский завод находится в стадии проектирования", - рассказал Крюков. Он отметил, что планируется расширить рынок потребителей уральского СПГ, пока же он в основном в Казахстане.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.