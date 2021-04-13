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Текслер вручил жителям Челябинской области государственные и областные награды

Благодарности и знаки отличия получили медицинские работники, представители культурной среды и юристы

ТАСС, 13 апреля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел церемонию вручения государственных и областных наград. Благодарности и знаки отличия получили медицинские работники за борьбу с коронавирусом, представители культурной среды и юристы, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Сегодня я исполню почетную и приятную миссию: вручу государственные и областные награды южноуральцам, добившимся особых успехов в труде на благо нашего общества. Большой группе наших медицинских работников объявлена благодарность Президента России за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, за самоотверженность и профессионализм", - цитирует пресс-служба Текслера.

Так, благодарности президента России были вручены трем медицинских работникам районной больницы города Аши и профессору кафедры Южно-Уральского медицинского университета за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов.

Также были определены новые почетные граждане Челябинской области, в частности председатель совета директоров Южноуральского завода «Кристалл», и вручены знаки отличия "За заслуги перед Челябинской областью". Несколько челябинцев стали обладателями почетного звания "Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области" - представители государственного ансамбля танца "Урал", хормейстер и балетмейстер. Начальник главного управления юстиции региона получил звание "Заслуженный юрист Челябинской области".

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