Умное программное обеспечение для управления энергопотреблением внедрили на УЭХК

Екатеринбург, 13 апреля. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) разработал и внедрил в производство автоматизированную систему управления энергопотреблением, которая при аварийном отключении позволяет без участия электромонтера переводить нагрузку блока центрифуг на резервный агрегат. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"В АО "УЭХК" <…> внедрено новое программное обеспечение собственной разработки - автоматизированная система управления энергопотреблением "Янтарь". В основе ПО заложен алгоритм, который позволяет при аварийном отключении автоматически, без участия электромонтера, переводить нагрузку технологического блока центрифуг на резервный агрегат. АСУЭ "Янтарь" построена на основе современной электронной базы, которая отличается высокой надежностью и минимальным количеством отказов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гибкая система позволяет оперативно вносить в нее различные изменения и нововведения, совершенствовать программное обеспечение. "Надежная система является необходимым условием при эксплуатации энергетического оборудования, обеспечивающего электропитание основной технологии. Это гарантия безопасности, качества основного продукта и репутации УЭХК", – подчеркнул главный метролог УЭХК Константин Зайцев.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.