Завершилось мероприятие "Царь и море" в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. В Санкт-Петербурге прошло выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Алла Манилова и генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая открыли выставку "Царь и море", рассказывающую о роли российского императора Петра I в становлении укреплении русского военного флота.

На выставке были представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ "Петергоф", цитаты из литературных источников разного времени, фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников.

После открытия выставки в Эрмитажном театре состоялось пленарное заседание под председательством Аллы Маниловой и Михаила Пиотровского. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, директор Государственного центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай, заместитель генерального директора Государственного историко-культурного музея заповедника "Московский Кремль" Ольга Дмитриева, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и другие. Были затронуты актуальные вопросы плана подготовки предстоящих событий в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, вопросы популяризации военно-морской службы, воспитания гражданственности и патриотизма, презентации проектов и премьер петровской тематики, подготовка которых ведется федеральными и региональными учреждениями культуры, презентация деятельности музеев России по сохранению и популяризации наследия Петра I.

К участию были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.

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