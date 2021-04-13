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Завершилось мероприятие "Царь и море" в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого

На выставке были представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ "Петергоф", цитаты из литературных источников, фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников
© Оргкомитет выставочного мероприятия "Царь и море"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. В Санкт-Петербурге прошло выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Мероприятие было организовано Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф" и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Алла Манилова и генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая открыли выставку "Царь и море", рассказывающую о роли российского императора Петра I в становлении укреплении русского военного флота.

На выставке были представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ "Петергоф", цитаты из литературных источников разного времени, фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников.

После открытия выставки в Эрмитажном театре состоялось пленарное заседание под председательством Аллы Маниловой и Михаила Пиотровского. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, директор Государственного центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай, заместитель генерального директора Государственного историко-культурного музея заповедника "Московский Кремль" Ольга Дмитриева, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и другие. Были затронуты актуальные вопросы плана подготовки предстоящих событий в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, вопросы популяризации военно-морской службы, воспитания гражданственности и патриотизма, презентации проектов и премьер петровской тематики, подготовка которых ведется федеральными и региональными учреждениями культуры, презентация деятельности музеев России по сохранению и популяризации наследия Петра I.

К участию были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.

Прозвучали доклады:

  1. «О подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в Санкт-Петербурге» – Пиотровский Борис Михайлович – Вице-губернатор Санкт-Петербурга;
  2.  «Флаги Российского флота в контексте геральдики Петровского времени» – Вилинбахов Георгий Вадимович – Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, Председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации;
  3. «Петр I и историко-культурное наследие российского флота» - Нехай Руслан Шамсудинович – Директор Государственного центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого;
  4. «Об участии Объединенной судостроительной корпорации в праздновании 325-летия российского флота и 350-летия Петра I» - Пичугин Никита Юрьевич - директор Департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями АО «Объединенная судостроительная корпорация»;
  5. «Памятники петровскому мореплаванию» – Кобак Александр Валерьевич – Директор Фонда имени Д. С. Лихачёва, председатель Совета Института Петра Великого;
  6.  «Европейский культурный маршрут «Путь Петра Великого»» - Свидерская Инна Феликсовна - Руководитель Института Петра Великого, заместитель директора СПб «Институт культурных программ»;
  7. «Петергоф как территория Петровской памяти: юбилейные проекты» – Кальницкая Елена Яковлевна – Директор Государственного музея-заповедника «Петергоф»;
  8. «Петровский архив Вольтера – цифровое преставление и введение в научный оборот» – Гронский Владимир Геннадьевич – Генеральный директор Российской национальной библиотеки;
  9. «Петр и серебряное ожерелье» – Корнеев Сергей Евгеньевич – Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга;
  10. «Наследие Петра I в образовании и воспитании современного поколения юных петербуржцев» – Путиловская Наталия Геннадьевна – Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга;
  11. «Петр I. Исследователь. Коллекционер. Художник» – Дмитриева Ольга Владимировна – Заместитель Генерального директора ФГБУК Государственный историко-культурный музей заповедник «Московский Кремль»;
  12.  «Зарождение музыкальных традиций в эпоху Петра I» – Хомова Ольга Сергеевна – Генеральный директор СПб ГБУК «Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга»;
  13. «Царь Петр и Белое море: к вопросу о первенстве Архангельска в регулярном судостроении» - Гостев Игорь Михайлович - заведующий отделом военной истории ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей».
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