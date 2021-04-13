Наталья Касперская назвала результат 2020 года для ГК InfoWatch положительным

Москва, 13 апреля. В Москве состоялась пресс-конференция ГК InfoWatch, посвященная финансовым результатам, стратегической и кадровой трансформации группы по итогам 2020 года.

В рамках мероприятия на площадке федерального информационного агентства ТАСС выступили представители ГК InfoWatch - президент Наталья Касперская и коммерческий директор Амир Даутов. В пресс-конференции также принял участие директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Владимир Примак, который отметил, что группа компаний InfoWatch много лет подряд является несомненным лидером российского рынка корпоративных решений в сфере информационной безопасности, у компаний группы есть серьезный потенциал роста во всех российских регионах и за рубежом. "Мы высоко оцениваем текущие финансовые показатели InfoWatch, сильный технологический уровень, конкурентоспособность решений, умение успешно вести технологические исследования, создавать и максимально быстро выводить на рынок перспективные разработки даже в самое сложное время", - сказал он.

Наталья Касперская, как председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", рассказала о влиянии пандемии на рынок разработки российского ПО, представив результаты опроса компаний-членов Ассоциации об итогах 2020 года. Выступающая отметила, что, несмотря на сложное начало прошлого года, по его итогам почти 60% (57,8%) опрошенных российских компаний-разработчиков зафиксировали увеличение объемов выручки. Снижение выручки отметили около 23% участников опроса. Остальная часть респондентов – почти 20% компаний (19,3%) – заявила, что выручка осталась на прежнем уровне.

Из опроса респондентов выяснилось, что лишь малая часть членов АРПП (2,4%) в ковидный год прибегла к сокращению персонала. Большинство же не только не сокращало персонал, но даже нанимало новых сотрудников (47% респондентов).

В качестве негативных факторов, вызванных ограничениями из-за COVID-19, участники опроса назвали: снижение производительности во время перестройки процессов, увеличение сроков поставки материалов и оборудования у поставщиков, закрытие границ между странами, что плохо сказалось на развитии международных направлений. Также компании-респонденты опроса указали на сокращение возможностей инвестирования в развитие собственных продуктов из-за недостатка средств.

Подводя итоги прошедшего года для ГК InfoWatch, Наталья Касперская заявила: "мы, как и большинство коммерческих компаний, в начале пандемии были в растерянности из-за приостановки части контрактов и ввода ограничительных мер, испытывали ощущение неопределённости. Однако мы довольно быстро перестроили бизнес-процессы на удалённую работу и адаптировались к текущим реалиям. Благодаря вовремя принятым мерам по сокращению расходов мы смогли поднять показатель чистой прибыли группы на 145 %, а показатель EBITDA - на 14,5%. Выручка компании выросла на 10,2%, что для года пандемии неплохо. Поэтому в целом мы довольны результатами".

Глава InfoWatch также рассказала о новых технологиях по защите информации, реализованных группой, среди которых: технология предиктивной аналитики, технология автоматической классификации текстовых и графических документов, решение по защите промышленного интернета вещей и ряд других.

В ходе своего выступления коммерческий директор ГК InfoWatch Амир Даутов рассказал о том, что в 2020 году число заказчиков в регионах выросло на 18,1%, что привело к росту выручки по этому направлению на 38,4%. Помимо этого, группа компаний привлекла 27 новых партнеров. Главным критерием, по которому отбирались партнеры, являлось наличие квалифицированных специалистов, способных обучаться работе с продуктами группы. Как отметил Амир Даутов, "в период пандемии мы сохранили штат сотрудников коммерческого департамента, а с начала 2021 года открыли вакансии во многих регионах России и СНГ".