XI Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" начинает работу

Москва, 15 апреля.15 апреля в курортном отеле Riviera Sunrise Resort & SPA в городе Алушта начинает работу XI Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" (0+). В дни работы Форума заявлено 8 секционных мероприятий и 50 спикеров из 11 регионов России. Организатор форума - Министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Республика Крым как один из лидеров туристических регионов страны традиционно объединяет участников со всей России для обсуждения актуальных вопросов отрасли накануне курортного сезона 2021.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, форум проходит в формате живого диалога, объединяя онлайн и оффлайн мероприятия. Онлайн-трансляция проходит на Туристическом портале Республики Крым и на официальной странице Министерства курортов и туризма в FB.

В рамках форума также состоится выставка "Открытый Крым", организованная ГУП "Крымский туристский центр", которая представит туристические регионы России в рамках межрегионального сотрудничества. Выставка объединит более 50 экспонентов туристического бизнеса Республики Крым, а также Абхазии, Ставрополья, Самары, Томска и Тулы.

Участники Форума узнают, какими мерами господдержки может воспользоваться турбизнес на федеральном и региональном уровне, о глобальных трендах туристической отрасли, о новых точках роста для развития индустрии гостеприимства, познакомятся с успешными практиками по решению кадровых вопросов и предложениями по взаимодействию учебных заведений и бизнеса. А также поделятся успешными кейсами по кризис-менеджменту в сезоне 2020 года и переориентации бизнеса после трансформации отрасли.

Кроме того, в рамках Форума участники обсудят возможности эксклюзивного туристического обслуживания и инновационные турпродукты этого сезона и актуальную информацию по сезону-2021: ценовую политику, оздоровительные и лечебные программы, варианты размещения.

"За прошедший сезон туристическая отрасль получила колоссальный опыт и выработала новые решения по многим направлениям. Изменились управленческие подходы и инструменты, применяемые в сфере туризма, выработаны новые турпродукты в соответствии с измененным спросом туриста. Задача Форума – определить новый общий вектор, формирование которого во многом происходит в ходе обсуждений и обмена опытом, и начать работу в новом курортном сезоне более консолидировано и эффективно", – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В числе спикеров и участников Форума представители Ростуризма, Правительства РФ и РК, представители власти и турбизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского и Краснодарского края, Камчатки, Хабаровского и Красноярского края, Иркутской, Новгородской, Волгоградской, Архангельской, Псковской, Ярославской и других областей, Еврейской автономной области, республик Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия, Чувашия, Ингушетия, Марий Эл, а также Республики Абхазия. Всего в Форуме примут участие представители 63 регионов РФ.

15 апреля работу Форума "Открытый Крым" начнет пленарное заседание "Отдых в России: возможности и перспективы". Участники обсудят глобальные тренды развития туротрасли в постковидной реальности, транспортную составляющую внутреннего туризма и новые инструменты в формировании и продажах турпродукта.

В режиме онлайн-трансляции будет проведена сессия, доступная во всех регионах РФ, с презентацией успешных практик Республики Крым по разработкам и продвижению программ постковидной реабилитации и оздоровления.

Во второй день Форума, 16 апреля, пройдет экспертная секция "Легализация малых средств размещения". Спикеры обсудят регламентацию деятельности малых средств размещения, направления и методы детенизации сектора аренды частного жилья, а также регионы Российской Федерации поделятся своим опытом по легализации.

Кроме того, состоятся круглый стол "Деятельность экскурсоводов и организаторов экскурсий: проблемы и пути решения" и презентационно-экспертные сессии "Энергия впечатлений: драйв после карантина" и "Инструменты господдержки крымского турбизнеса".

Справка: "Открытый Крым" - знаковое мероприятие для туристической отрасли. Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса - федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.

Стратегический информационный партнер: ТАСС