Стартовала продажа билетов на фестиваль Бенуа де ла Данс-2021

Москва, 15 апреля. 8 - 9 июня в Москве на Исторической сцене Большого Театра при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 28-й раз пройдет Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс (16+). Несмотря на Covid-19, зрители вновь увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира. Билеты уже сейчас можно приобрести в кассах и он-лайн на сайте Большого театра - www.bolshoi.ru, а также на сайте Центра Бенуа – www.benois.theatre.ru

8 июня зрителей ждет Гала-концерт звёзд балета – номинантов 2020-2021 года на Приз "Бенуа де ла Данс" и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза "Бенуа де ла Данс".

9 июня публику ожидает гала-концерт "Звезды Бенуа де ла Данс - лауреаты разных лет".

"Пожалуй, главное, что мне хотелось бы выделить, говоря о программе этого непростого года – в гала будут представлены работы, созданные в период пандемии, а некоторые - специально для концертов Бенуа", – рассказала артистический директор Фестиваль Бенуа де ла Данс Нина Кудрявцева-Лури.

В первый вечер премьер Американского театра балета, Герман Корнехо получит наконец свой Приз, присуждённый ему в 2014 году! Он исполнит Соло под песню Жака Бреля, которое ставит для него лауреат Бенуа де ла Данс "За Жизнь в искусстве" Туайла Тарп - мировая премьера! Солисты Балета Ганновера представят новую работу Марко Гёкке, номинированного на Приз Бенуа 2020-2021 за балет "Кунсткамера". Сцену из балета "Отель "Сесиль" (номинация Андрея Кайдановского) покажут ведущие танцовщики Баварского государственного балета. Отрывок из балета "Анна Каренина" Юрия Посохова (номинация 2020-2021) исполнят, совместно с Темуром Сулуашвили, солисты Балета Джоффри (Чикаго) Виктория Джаяни и Альберто Веласкес. Солистка Балета Дрезден-Франкфурт Анне Юнг с партнёром исполнят дуэт в хореографии Якопо Годани, поставленный специально для этого гала. Этуали Парижской Оперы - Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо станцуют отрывок из "Кармен" (номинацию Амандин). Танцор Фламенко Хесус Кармона, основатель труппы "Компания Хесуса Кармоны", представит соло в своей хореографии.

Прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова исполнит Па де де из второго акта балета "Жизель". Она номинирована за заглавную роль в этом спектакле (редакция А.Ратманского). Прима-балерина Нью-Йорк Сити балета, Сара Мёрнс представит свою номинацию – Соло в постановке Мёрса Кэннингхэма. Солист Балета Земпер-Оперы Хон Вальехо представит номер “Жду тебя снова”.

Во второй вечер звезда мирового балета, прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова исполнит с Якопо Тисси дуэт из балета Мауро Бигонзетти "Караваджо". Премьер Большого театра Семён Чудин представит мировую премьеру - Соло, которое ставит для него Илья Живой. Прима-балерина Королевского балета Великобритании Наталия Осипова со своим партнёром Джейсоном Киттельбергером станцует Дуэт и Соло из балета "Медуза", поставленного лауреатом Бенуа Сиди Ларби Шеркауи для лондонской труппы. Этуали Парижской Оперы - Амандин Альбиссон и Матьё Ганьо покажут "3 Прелюда" на музыку С.Рахманинова в хореографии американского хореографа Бена Стивенсона. А Хесус Кармона станцует соло из балета "Игра", за который он номинирован.

В гала-концерте также примут участие звезды Большого театра со своими партнерами: Иван Васильев, Ольга Смирнова, Денис Родькин, а также прима-балерина Английского национального балета (с сентября 2021 года) Мария Кочеткова и артисты Мариинского театра. Прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова представит с Романом Беляковым номер "Flashback". А Премьер Мариинского театра Кимин Ким исполнит с прима-балериной Большого театра Евгенией Образцовой Па де де из балета "Талисман".

Сайт: http://benois.theatre.ru/

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