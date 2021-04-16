"Ингосстрах" пригласил воронежских студентов на репетицию звезд Большого театра

Москва, 16 апреля. Студенты Воронежского хореографического училища по приглашению "Ингосстраха" посетили открытую репетицию труппы Большого театра, которая прошла 16 апреля в рамках программы Платоновского фестиваля "Театр-плюс".

Гастроли Большого театра в Воронеже – это первое событие XI Платоновского фестиваля искусств 2021 года (14+). 16 и 17 апреля воронежцы смогут увидеть спектакль "Укрощение строптивой" (16+) в постановке хореографа Жана-Кристофа Майо. "Ингосстрах" и организаторы фестиваля предоставили студентам Воронежского хореографического училища эксклюзивную возможность побывать на репетиции легендарного спектакля.

"Гастроли Большого театра в Воронеже при поддержке "Ингосстраха" в рамках XI Платоновского фестиваля искусств – грандиозное культурное событие. Нашей компании выпала честь подарить будущим артистам возможность увидеть его фактически первыми в городе, – комментирует директор регионального центра "Черноземье" СПАО "Ингосстрах" Алексей Сайков. – Для "Ингосстраха" важно поддерживать проекты в области искусства, заботиться о преемственности зрителей театра и передаче культурных кодов от поколения к поколению. Наше сотрудничество с Большим театром и поддержка Молодежной балетной программы отвечает прогрессивному стремлению открывать новых звезд сцены внутри страны. Наша общая цель – подарить возможность развития талантливой молодежи".

"Наше плодотворное сотрудничество с компанией "Ингосстрах" дает возможность поддержать талантливую молодежь и подарить молодым танцорам из регионов вдохновение и стремление к осуществлению мечты. Каждый студент хореографического училища или начинающий артист балета хотел бы оказаться на репетиции Большого театра и своими глазами увидеть, как создается настоящее чудо! Для воронежских студентов это стало возможным благодаря поддержке "Ингосстраха" и организаторов Платоновского фестиваля", – отмечает руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Платоновский фестиваль искусств представляет собой собрание грандиозных явлений и знаменитых имен современной российской и мировой культуры. Фестиваль назван в честь выдающегося прозаика Андрея Платонова и проходит на родине писателя, в Воронеже, с 2011 года. За десять лет мероприятие превратилось в один из самых масштабных и содержательных фестивалей искусств в России. В этом году одним из главных событий фестиваля стал балет Жана-Кристофа Майо "Укрощение строптивой" на музыку Дмитрия Шостаковича в исполнении труппы Большого театра.

"Ингосстрах" выступает в качестве генерального спонсора Большого театра с сентября 2019 года – с этого момента партнерам удалось реализовать несколько знаковых проектов в области балетного искусства. В 2020 году стартовал новый масштабный проект Большого театра при поддержке "Ингосстраха" – Молодежная балетная программа. Ее цель – создать молодым талантливым артистам из регионов России условия для творческого развития и совершенствования, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене страны.

Состоятся три представления на сцене Воронежского театра оперы и балета – 16 апреля (начало в 19:00) и 17 апреля (в 12:00 и 19:00). 16 апреля и 17-го вечером главные партии исполнят з.а. России Екатерина Крысанова (Катарина), з.а. России Владислав Лантратов (Петруччо), Анастасия Сташкевич (Бьянка) и з.а. России Семен Чудин (Люченцио). За исполнение партий Катарины и Петруччо Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов были удостоены высшей театральной награды России – Национальной театральной премии "Золотая маска".

17 апреля утром выступят Кристина Кретова (Катарина), з.а. России Денис Савин (Петруччо), з.а. России Нина Капцова (Бьянка), з.а. России Артем Овчаренко (Люченцио).

Будучи большим поклонником творчества Д.Д. Шостаковича, Жан-Кристоф Майо самостоятельно составил партитуру балета из более чем двадцати фрагментов различных сочинений композитора. В частности, задействована музыка Шостаковича к фильмам "Великий гражданин" (0+), "Гамлет" (0+), "Встречный" (0+), "Одна" (0+), "Пирогов" (12+), "Софья Перовская" (14+), Девятой и "Камерной" симфоний, оперетты "Москва, Черёмушки". Балет пройдет в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением музыкального руководителя балета Михайловского театра, приглашённого дирижёра Большого театра Алексея Репникова.

"Шекспир, Шостакович, Майо", — список произведений композитора и о спектакле подробнее.

Действующие лица и исполнители и подробнее о гастролях – по ссылке.

"Спектакль "Укрощение строптивой" Жана-Кристофа Майо, объединив гении Шекспира и Шостаковича, получился очень современным, близким сегодняшнему зрителю. Жан-Кристоф Майо придумывал этот спектакль в Москве, и наши артисты становились его соавторами. С этим спектаклем мы побывали в разных странах – Великобритании, Монако, США. Но без лишнего пафоса я могу сказать, что для нас очень важны гастроли в городах России. Мы инициируем много специальных проектов, чтобы поддержать связи с регионами. И нам будет очень приятно выступить в Воронеже – городе с сильными культурными традициями, где любят и знают искусство балета", - сказал художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) — один из главных символов российской культуры, крупнейший музыкальный театр России и один из самых известных театров оперы и балета в мире. Датой основания театра считается 1776 год. Нынешнее здание Большого театра было построено архитектором Альберто Кавосом в 1856 году. История Большого театра включает множество великих исполнителей и постановщиков: здесь работали Рахманинов, Горский, Григорович, Нежданова, Обухова, Образцова, Плисецкая, Максимова, Атлантов и многие другие.

Творческий состав Большого театра сегодня насчитывает более 1000 артистов, включая балет, оперу, хор, оркестр и мимический ансамбль, общая численность работников театра составляет 3000 человек. С февраля 2014 главный дирижер – музыкальный руководитель Большого театра – маэстро Туган Сохиев.

Сегодня Большой театр имеет четыре сценические площадки. Принимают публику Историческая сцена, Новая сцена, Бетховенский зал и Камерная сцена им. Б.А. Покровского.

Всего за сезон театр дает более 500 спектаклей и концертов. И оперная, и балетная труппы театра с триумфальным успехом выступают как в городах России, так и на самых престижных сценах мира. Сегодняшний Большой – не просто театр с 240-летней историей, но театр XXI века.