В Крыму завершился XI Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"

Москва, 19 апреля. В межрегиональном отраслевом обмене опытом приняли участие 50 спикеров из 11 регионов России, представители власти и турбизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Башкортостана, а также Республики Абхазия и др.

Весенняя сессия Форума (0+) объединила участников их 63 регионов РФ, для которых мероприятия были доступны в онлайн формате. Это представители турбизнеса и власти Краснодарского края, Камчатки, Хабаровского и Красноярского края, Иркутской, Новгородской, Волгоградской, Архангельской, Псковской, Ярославской и др. областей, Еврейской автономной области, республик Татарстан, Бурятия, Северная Осетия, Чувашия, Ингушетия, а также Марий Эл.

За два дня онлайн трансляцию Форума посмотрели около 7 тыс. участников. В оффлайн формате около 1 тыс. человек посетило восемь секционных мероприятий Форума.

В работе Форума принял участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, посетив экспертную секцию "Кадры как ключевой элемент сферы туризма будущего".

"Мы получили поручение по разработке программы для детей от школьного возраста до среднего и высшего образования по более глубокому изучению туристического потенциала, исторического наследия Крыма, по развитию гостеприимства и бережного отношения к природе родного края. На экспертных сессиях участники Форума обсудили все актуальные вопросы – глобальные тренды в условиях постковидной реальности, вопросы ценообразования, подготовки кадров и аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков", - сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В рамках Форума также состоялась награждение участников межрегиональной туристской выставки "Открытый Крым". На церемонии награждения были отмечены администрации курортных городов полуострова, представители турбизнеса - объекты размещения, рестораны, крупнейшие туроператоры и турагенты, организаторы событийных мероприятий. А также производители отраслевого оборудования и товаров – как из регионов Крыма, так и из других субъектов РФ.

Впервые принимали участие в выставке "Открытый Крым" Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, ГУК ТО "Объединение "ИКХМ" Музеи Тульской области", представители которых получили поздравительные дипломы "За яркий дебют". Ещё один "дебютант" – "Абхазский союз туризма", который уже давно сотрудничает с Крымом. Всего выставка объединила более 50 экспонентов.

Главное отраслевое мероприятие, организованное Министерством курортов и туризма Республики Крым, проходит при поддержке Ростуризма два раза в год с целью планирования и подведения итогов высокого курортного сезона. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, Форум-2021 объединил онлайн- и оффлайн мероприятия.



Стратегический информационный партнер: ТАСС.