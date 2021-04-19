Показ фильма "Рататуй" пройдет в сопровождении симфонического оркестра

Москва, 19 апреля. Киноконцерт "Рататуй" (0+) в сопровождении симфонического оркестра пройдет в московском концертном зале "Зарядье" 29 мая 2021 года.

Анимационный фильм Disney и Pixar "Рататуй", получивший премию "Оскар"® в номинации "Лучший анимационный фильм", впервые будет показан в России на большом экране в сопровождении симфонического оркестра. Автор музыки – популярный американский кинокомпозитор Майкл Джаккино.

"В России анимационный фильм "Рататуй" впервые будет представлен в формате киноконцерта: это будет премьера! Музыка Майкла Джаккино прекрасно звучит в исполнении симфонического оркестра. Это позволит получить абсолютное новые эмоции от просмотра любимой истории", - отметил генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.

"Рататуй" - это история Реми, французского крыса, который мечтает стать шеф-поваром. Но повара с крысами не ладят... Мечты Реми становятся ближе к реальности, когда повар Лингвини пытается исправить испорченный суп. Реми в конце концов сам готовит суп и блюдо становится хитом. Лингвини уговаривает маленького крыса помочь ему приготовить суп снова. Они становятся необычной, но успешной парой, и кулинарный гений Реми, наконец, получает возможность раскрыться.

Киноконцерт Disney и Pixar "Рататуй" подарит зрителям отличный вечер в кругу семьи и не раз заставит улыбнуться дружбе главных героев.

Музыку Майкла Джаккино исполнит Академический Большой концертный оркестр им. Ю.В. Силантьева под руководством дирижера Александра Клевицкого.

Дата и время: 29 мая 2021 г., сеансы в 11:00, 15:00, 19:00

Место проведения: Московский концертный зал "Зарядье"

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