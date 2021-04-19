Индекс цен производителей в КНР в марте достиг рекордного уровня с июля 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Индекс цен производителей (PPI) - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг - в Китае достиг рекордного уровня с июля 2018 года – в марте он вырос на 4,4% в годовом исчислении. Об этом сообщили ТАСС в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

"Индекс цен производителей - показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, на фоне стабильного восстановления внутреннего спроса в марте рос более быстрыми темпами, достигнув рекордного уровня с июля 2018 года, свидетельствуют официальные данные. PPI в марте 2021 года в Китае вырос на 4,4 % в годовом исчислении, сообщили в Государственном статистическом управлении КНР. <…> Рост этого показателя в феврале составил 1,7%", - сообщили в консульстве.

Отмечается, что в январе, впервые после вспышки эпидемии, PPI в Китае вернулся к положительному росту. Это произошло благодаря тому, что "китайская экономика неуклонно восстанавливалась в связи с эффективными мерами профилактики и контроля эпидемии COVID-19", пояснили в консульстве.

"В прошлом месяце из-за роста мировых цен на основные товары PPI в стране вырос на 1,6% в месячном исчислении. Среди 40 обследованных отраслей промышленности в 30 был зарегистрирован рост цен в месячном выражении, в шести наблюдалось снижение, а в четырех - цены не менялись. По данным ведомства, в связи с непрерывным ростом цен на сырую нефть на мировом рынке PPI в нефтегазодобывающем секторе Китая вырос на 9,8% в месячном исчислении. В первом квартале PPI в среднем вырос на 2,1% в годовом выражении", - рассказали в консульстве.

По их сведениям, более ранние данные показывают, что в марте в связи с увеличением производства и спроса после каникул по случаю праздника Весны в обрабатывающей промышленности и в секторе услуг был зарегистрирован более быстрый рост деловой активности. "Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая составил 51,9 в марте против 50,6 в феврале", - добавили в консульстве.