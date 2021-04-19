МТС Банк запускает карту MTS CASHBACK Мобайл, привязанную к счету мобильного телефона

Москва, 19 апреля. ПАО "МТС", ПАО "МТС-Банк" и Mastercard объявляют о запуске виртуальной банковской карты MTS CASHBACK Мобайл. Дебетовая карта с кэшбэком до 25% или до 10 000 рублей в месяц привязана к мобильному счету абонента МТС и предназначена для регулярных онлайн-платежей, бесконтактных покупок в магазинах и снятия наличных в банкоматах любых банков, оснащенных NFC-технологией.

Лицевые мобильные счета телефонов как замена банковским картам широко используются для денежных переводов по номеру телефона, регулярных онлайн-платежей за связь, интернет и ТВ, услуг ЖКХ, для погашения кредитов, покупок в онлайн-играх и соцсетях, уплаты штрафов и налогов. Теперь благодаря виртуальной карте MTS CASHBACK Мобайл платежной системы Mastercard счет телефона можно использовать для бесконтактной оплаты покупок и услуг в любых розничных точках продаж и обналичивания денежных средств в банкоматах по всему миру при помощи NFC-смартфона.

Для выпуска карты MTS CASHBACK Мобайл не нужно посещать банк – достаточно быть абонентом МТС, пользоваться объединенным мобильным приложением МТС Банк, пополнять лицевой счет мобильного телефона. После получения персонального предложения в виде баннера в мобильном приложении абонент может оформить виртуальную карту за несколько секунд. Плата за выпуск и использование карты не взимается.

При оплате онлайн-покупок с карты в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback начисляется до 25% кэшбэка, на отдельные категории товаров ‒ 3%, на остальные категории ‒ 1%. Накопленный кэшбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС, а также получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС. Потратить кэшбэк на оплату услуг связи и подписки МТС можно прямо в приложении МТС Банк. Для этого в разделе "Мой кэшбэк" достаточно нажать кнопку "Вывести кэшбэк" и ввести номер абонента МТС. Кэшбэк на балансе номера автоматически расходуется на оплату услуг связи МТС.

По карте MTS CASHBACK Мобайл предусмотрены лимиты на:

– пополнение карты и платежи до 60 000 рублей в день и до 200 000 рублей в месяц;

– снятие наличных до 5 000 рублей в день и до 40 000 рублей в месяц.

Карта MTS CASHBACK Мобайл пополнила линейку двух виртуальных карт МТС Банка − MTS CASHBACK Digital с кредитным лимитом и предоплаченной карты MTS CASHBACK Lite.

Более подробная информация о карте MTS CASHBACK Мобайл на сайте МТС Банка.