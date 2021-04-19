В России представили инновационный подход к обучению предпринимателей

Москва, 19 апреля. 14 и 15 апреля в Университете "Синергия" состоялся семинар, посвящённый инновациям в сфере высшего образования (6+). В мероприятии, которое прошло в смешанном очно-дистанционном формате, участвовали представители московских и региональных вузов.

Поводом для проведения семинара стал приказ Министерства науки и высшего образования РФ, согласно которому 127 организаций получили статус федеральных инновационных площадок (ФИП), чьей основной задачей является модернизация российской системы образования. Участники встречи обсудили роль ФИП в условиях глобальной цифровизации, сетевое взаимодействие университетов и инновационные методики обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта и технологий виртуальной реальности.

Представители вузов поделились своим опытом создания и развития федеральных инновационных площадок. Так, например, президент Университета "Синергия" Юрий Рубин рассказал о проекте под названием "Модель инновационной системы непрерывного предпринимательского образования", в рамках которого в "Синергии" готовят профессиональных предпринимателей.

Как сообщил Рубин, обучение предпринимателей в "Синергии" основано на практике: студенты запускают стартапы, регистрируют себя в качестве владельцев бизнеса, а вместо выпускной квалификационной работы представляют собственный бизнес-проект. Открывать своё дело начинающим предпринимателям помогает бизнес-инкубатор Университета. Благодаря таким комфортным условиям студенты запустили за последние три года около 80 действующих бизнесов. Немаловажно, что подготовка бизнесменов проходит на всех уровнях обучения в "Синергии": работа со школьниками, среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура и аспирантура. Тем самым вуз реализует принцип непрерывности бизнес-образования.

В отличие от других российских вузов, "Синергия" рассматривает предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности, для освоения которой необходимы полноценные образовательные программы в учебных заведениях, заявил Юрий Рубин. "Парадокс заключается в том, что предпринимательство как явление существует много тысячелетий и сегодня во всём мире предпринимательству обучают по отдельным программам в бакалавриате, магистратуре и postgraduate study. Но в нашей стране предпринимательство пока ещё не стало самодостаточным предметом обучения в университетах", — отметил Юрий Рубин, добавив, что проект "Модель инновационной системы непрерывного предпринимательского образования" призван исправить эту ситуацию.

Участники семинара сошлись во мнении о том, что федеральные инновационные площадки играют важную роль в совершенствовании системы российского образования и в исполнении "Указа о национальных целях развития России до 2030 года" Президента РФ Владимира Путина.

Возрастная категория 6+.