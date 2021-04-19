Форум "Стратегия развития Евразийского экономического союза" пройдет 21 апреля

Москва, 19 апреля. 21 апреля 2021 года состоится ежегодный деловой форум "Стратегия опережающего развития Евразийского экономического союза" (0+) на тему: "Становление ноономики в процессе смены технологических и мирохозяйственных укладов".

Форум организован Евразийской экономической комиссией, корпорацией Альфа, Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Научного совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации конкурентоспособности и устойчивому развитию РАН, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Минпромторга России.

"Форум – международная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного и экономического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, а также выработки гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию на пространстве Евразийского экономического союза", – рассказали организаторы Форума.

В числе спикеров Форума:

Оверчук Алексей Логвинович – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Мясникович Михаил Владимирович – Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов

Глазьев Сергей Юрьевич – Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН вице-президент ВЭО России

Клепач Андрей Николаевич – Главный экономист Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ

Варданян Гегам Левонович – Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии

Шалаев Антон Павлович – Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)

Панкратов Олег Михайлович – Член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии

Курочкин Дмитрий Николаевич – Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федераци

Давыдов Руслан Валентинович – Первый заместитель руководителя Федеральной Таможенной службы России.