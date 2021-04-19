Азиатско-Тихоокеанский банк получил 823 млн чистой прибыли по РСБУ за I квартал 2021 года

Москва, 19 апреля. "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АО) (далее – Банк) показал положительный финансовый результат согласно российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2021 года. Чистая прибыль Банка составила 823 млн рублей.

"В первом квартале мы предложили рынку ряд востребованных продуктов, как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Одновременно с этим мы активно работаем над повышением операционной эффективности. Это позволило нам достичь хороших результатов уже в первом, традиционно считающимся наиболее "слабым" с точки зрения финансовых показателей, квартале", - прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

Показатели эффективности Банка:

1 кв. 2021 1 кв. 2020 Рентабельность активов (ROA) 2,7% 1,0% Рентабельность капитала (ROE) 18,8% 5,8% Чистая процентная маржа (NIM) 8,4% 7,2% Стоимость риска (CoR) 3,0% 2,6% Операционная эффективность (C/I) 52,0% 68,8%

Портфель кредитов клиентам – юридическим и физическим лицам вырос с начала года на 8,9% (или на 7,6 млрд рублей.) до 93,0 млрд рублей, в том числе портфель кредитов физическим лицам увеличился на 8,9% до 64,3 млрд рублей. (без учета кредитов для микробизнеса).

Доход от размещения средств в 1 квартал 2021 года составил 3,2 млрд рублей, что на 18,2% выше, чем в 1 квартале 2020 г. Расходы на привлечение ресурсов, наоборот, снизились по сравнению с прошлым годом на 1,7% до 875 млн рублей, что совокупно дало увеличение чистого процентного дохода в сравнении с прошлым годом на 28,0%.

Чистый комиссионный доход Банка вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9% и составил 467 млн рублей.

Операционные расходы за 1 кв. 2021 года снизились по сравнению с первым кварталом прошлого года на 4,5% и составили 1,5 млрд рублей. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (Cost/Income) в отчетный период составило 52,0%, что на 16,8 п.п. ниже показателей прошлого года.

Капитал Банка увеличился с начала года на 4% и составил 16,0 млрд рублей; по состоянию на 1 апреля 2021 года норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 11,4%. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.