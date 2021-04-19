Владимир Якушев поддержал проекты НПОА по цифровизации сельского хозяйства и жилья

ТАСС, 19 апреля. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил производственные цеха екатеринбургского НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). Как сообщили в пресс-службе предприятия, полпред познакомился с процессом производства систем управления для ракет-носителей семейства "Союз", а также оценил гражданские проекты с применением искусственного интеллекта и разработки предприятия в части беспилотного управления сельхозтехникой.

"Моя задача – понять, что мешает предприятию развиваться и наращивать обороты. Главное, чтобы решение этих проблем укладывалось в сферу моих полномочий в части взаимодействия с федеральным центром", - приводят в пресс-службе слова полпреда.

Якушев побывал на монтажно-сборочном производстве полного цикла, специалисты которого создают радиоэлектронную аппаратуру от монтажа печатных плат до сборки узлов, блоков, приборов и устройств. Также он увидел, как контролируются и испытываются приборы перед установкой на ракету-носитель "Союз-2".

Гражданский сектор

В пресс-службе добавили, что компетенции сотрудников НПОА помогают успешно осваивать не только космические технологии, но и работать в гражданском секторе. Якушев познакомился с разработкой интеллектуальной системы управления комбайновой и тракторной техникой, системой точного позиционирования и параллельного вождения, картирования урожайности. По словам генерального директора НПО автоматики Андрея Мисюры, оборудование для сельскохозяйственной техники уже успешно прошло полевые испытания.

"Мы активно поддерживаем импортозамещение в части систем точного земледелия и управления сельхозтехникой. Все наши разработки нацелены на цифровизацию одной из главных отраслей экономики России. Продукция уже прошла полевые испытания, мы готовы запускать серийное производство", – сказал Мисюра.

Помимо этого, сотрудники предприятия показали различные интеллектуальные датчики и сенсоры, созданные для нефтегазового комплекса. Эта работа также ведется по программе импортозамещения. Разработчики отмечают, что датчики в разы превосходят зарубежные аналоги по характеристикам. В этом году предприятие занимается созданием опытных образцов, а испытания и поставки планирует начать в 2022 году.

На совещании с полпредом участники обсудили повсеместное внедрение решений для "Умного дома". Мисюра рассказал о технологиях, которые помогают эффективно управлять энергоресурсами, автоматизировать повседневные действия человека, удаленно управлять и контролировать работу домовых систем. Он также предложил внести изменения в существующую нормативную документацию, чтобы строители закладывали инновационное оборудование, еще на этапе проектирования многоэтажек. По словам главы предприятия, использование таких технологий позволит облегчить быт горожанина и уменьшить коммунальные платежи.

В пресс-службе добавили, что Владимир Якушев оценил разработки НПО автоматики и отметил, что отечественные производства нужно поддерживать на федеральном уровне. "НПО автоматики – инновационное производство, которое активно двигается в направлении космического и гражданского сектора. Например, мы понимаем, насколько важно поддерживать отечественные инновационные разработки сельскохозяйственной техники. Что касается "Умного дома", с точки зрения технического решения все выглядит эффективно и инновационно. Но это не дешевая история", – цитируют в пресс-службе слова Якушева.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.