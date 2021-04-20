Бриф на креатив: как защитить интеллектуальную собственность в рекламе

Москва, 20 апреля. Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются производители рекламы, — этап передачи заказчикам продукта, который зачастую происходит без фиксации перехода прав, рассказала член Комитета, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алена Кремер: "На этапе тендера всегда есть риск, что заказчик скопирует идею, предложенную агентством, и реализует ее с другим подрядчиком без согласования и оплаты". Для того чтобы решить эту проблему, некоторые рекламные агентства используют депозитарии, где креативные концепции хранятся в запечатанных конвертах.

Присвоение контента во время тендеров — давняя боль отрасли, подтвердила президент Российской Ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), президент ГК Beetl Лариса Фортуна: "Это как рулетка. Мы никогда не знаем, какие из наших разработок будут более или менее откровенно сворованы клиентами, а какие все-таки будут оплачены. Это повсеместная картина в нашей индустрии".

При этом, по данным АКАР, 40% компаний не уделяют должного внимания охране своей интеллектуальной собственности, полагая, что необходимые для этого процедуры длительные и трудоемкие. Только 10% агентств настроены учитывать "интеллектуалку" в структуре расходов. Все это заставляет говорить о необходимости специальной отраслевой образовательной программы, которая объясняла бы рекламистам, а также их клиентам и контрагентам нюансы управления интеллектуальными правами.

Наконец, около 80% рынка маркетинговых услуг работает вне зоны белых зарплат, а потому льготы на взносы с зарплатного фонда по образцу тех, что действуют в сфере IT, могли бы благотворно сказаться на бизнесе, стимулировать его платить зарплаты в рамках трудового законодательства. При этом критерием для доступа к таким льготам могла бы стать доля нематериальных активов на балансе компании или доля объема выручки от реализации интеллектуальных прав. Это более адекватный критерий для адресатов поддержки, чем ОКВЭД, потому что в соответствии с этим классификатором под категории, связанные с рекламой, подпадают скорее крупные дистрибьюторы, чем креативные агентства и производители маркетинговых услуг, которые больше всех нуждаются в налоговых послаблениях.

"Во-первых, индустрии нужна инфраструктура, которая бы позволяла быстро и недорого фиксировать интеллектуальные права. Второй важный момент — это образовательная программа, причем для трех основных субъектов: рекламодателей, рекламораспространителей и производителей контента. И третье — это налоговые льготы, которые будут стимулировать ставить на баланс нематериальные активы и делать более прозрачным поле для всей индустрии", — заключила Алена Кремер.

Участники отрасли также отмечают, что не могут получать за свое творчество справедливое вознаграждение. Как известно, композиторы получают вознаграждение каждый раз, когда их музыка звучит в кино, на радио, в магазине. Рекламщики же сразу передают исключительное право клиенту или нанимателю и на роялти рассчитывать уже не могут.

Эту бизнес-модель можно скорректировать. Заместитель председателя Комитета РСПП Анатолий Семенов отметил, что, если речь идет о рекламном ролике, в котором используется специально написанная музыка, доля дохода от эксплуатации иногда может оказаться для креативщика более выгодным предложением, чем фиксированная выплата. "Я представлял интересы композитора, который написал музыку к заставке программы “Вести”. Сумма роялти у него накопилась около 3 млн рублей, немаленькие деньги. Сама возможность такого подхода может усилить позиции творца в переговорах о цене сделки, а также дополнительно его мотивировать", — отметил юрист.

Для того чтобы получать роялти за музыку, звучащую в ролике, рекламному агентству даже не обязательно приобретать у композитора исключительное право на произведение, напомнил член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский: "Производитель рекламы может по договору приобрести у автора музыки к ролику право на получение вознаграждения, например, за исполнение его композиции в эфире или ее передачу по кабелю, даже за частное копирование. Последнее, конечно, не так актуально для рекламы, хотя известно, что некоторые ролики становятся произведениями искусства или как минимум вирусным контентом, который люди охотно тиражируют сами".

По словам Андрея Кричевского, рекламному агентству, которое захотело бы получить через РАО или РСП такого рода доход, придется очень внимательно отнестись к фиксации интеллектуальных прав. "Нужно создать произведение, получить на него права, поставить на баланс, зафиксировать переход права на получение вознаграждения, а потом просто обращаться в РАО, которое будет обязано выплатить причитающееся вознаграждение", — отметил он.

Сервисы, позволяющие не только управлять интеллектуальными правами, но и монетизировать их, уже представлены на рынке, напомнила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. "На базе инфраструктуры IPChain есть сервис фиксации прав на креативные продукты, сервисы защиты контента от неправомерного использования в цифровой среде, сервисы доставки на витрины. Каждый сегмент творческой индустрии строит платформы для контента своего типа: программный код, музыка, фото, специализированные биржи для сделок с интеллектуальными правами, для привлечения финансирования", — отметила она.

Благодаря сервисам креативные агентства вполне могут решить проблемы фиксации прав, застраховать себя от споров о служебных произведениях, выполненных фрилансерами или штатными сотрудниками, и даже получить роялти за использование музыки в рекламном ролике.

Проблема в том, что существующие сервисы ориентированы на контент определенного типа: музыку, видео, изображения. Рекламная кампания же представляет собой цепочку разнородных объектов. В этой связи было бы целесообразно создать для рекламных кампаний отдельную платформу. "Рекламная кампания включает множество составляющих: товарный знак, визуал, слоган, сценарий и другие элементы в зависимости от выбранных каналов коммуникации. Было бы здорово иметь агрегатор цифровых услуг в сфере IP с конфигуратором, где можно было бы зарегистрировать всю кампанию", — отметила Алена Кремер.

По итогам обсуждения представители рекламной отрасли, уже сотрудничающие с цифровым сервисом n’RIS, изъявили желание поработать над специализированным агрегатором в рамках коллаборации с IPChain. "Совместными усилиями мы сможем создать нечто полезное, инновационное и эффективное", — отметила Лариса Фортуна.

Еще одна идея, которую было решено реализовать по итогам заседания, — учебный курс по вопросам интеллектуальной собственности в индустрии рекламы. Аудиторией такого курса могли бы стать и креативщики, и распространители рекламного контента, и те, кто рекламу заказывает. Программу в сотрудничестве с АКАР подготовят специалисты Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям

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