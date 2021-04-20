"Главстрой" стал самым привлекательным работодателем в сфере строительства

Москва, 20 апреля. Компания "Главстрой" во второй раз названа самым привлекательным работодателем России в сфере строительства по итогам ежегодного исследования брендов крупнейших работодателей Randstad Employer Brand Research. Компания стала первой в рейтинге также в 2018 году.

Исследование проводится с 2013 года, его организаторами выступает международная корпорация Randstad и кадровое агентство АНКОР. В этом году в исследовании приняли участие более 190 000 респондентов и 6136 компаний-работодателей из 34 стран мира.

Компания "Главстрой" стала первой в сфере "Недвижимость и строительство". Самые привлекательные работодатели выбирались более чем из 300 предприятий России в 25 отраслях бизнеса.

"В исследовании приняли участие люди от 18 до 65 лет. В интервью им задавали вопросы о том, как они выбирают работу, на основании чего отдают предпочтение той или иной компании-работодателю", - говорится в исследовании.

Среди важнейших критериев при определении хорошего работодателя опрошенные отметили: хорошую оплату труда и финансовую стабильность компании, интересную работу и возможности для карьерного роста.

Среди победителей в других индустриях рынка названы такие компании, как "Яндекс", "Газпром", "Аэрофлот", "Газпромбанк", "Сибур", Microsoft, Nestle, Mercedes-Benz, Adidas, Samsung, Huawei.

Объем текущего строительства "Главстрой" в Москве составляет 500 000 кв.м. Компания демонстрирует стабильный рост, предлагая покупателям качественный продукт в лучших локациях Москвы. В настоящее время "Главстрой" осуществляет строительство ЖК Balance и ЖК "Береговой" - оба объекта входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории в Москве. Всего в рамках двух комплексов предусмотрено возведение более 1,5 млн кв. м жилья, социальной и общественной инфраструктуры.