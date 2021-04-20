Раздел с рецептами запустили на портале "Если у вас есть сердце"

Москва, 20 апреля. Эксперты фармацевтической компании "Сервье" рассказали, как сделать правильное питание не только полезным, но и вкусным, и представили новый раздел "Рецепты" на портале "Если у вас есть сердце".

В последние годы ученые все чаще говорят о том, что отдельные полезные продукты не работают изолированно: гораздо важнее регулярное употребление определенного "здорового" набора пищи и напитков. Более того, сформировавшаяся приверженность к правильному питанию позволяет избежать появления ведущих факторов риска ранней смертности: артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и онкологических заболеваний. Привычка питаться правильно может продлить годы жизни как пациентам, так и здоровым людям.

Чтобы помочь сориентироваться в обилии информации о здоровье сердечно-сосудистой системы, компания "Сервье" запустила онлайн-платформу "Если у вас есть сердце". Ключевая задача портала - в простой и доступной форме рассказать пациентам о профилактике ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) и других сопутствующих заболеваний, а также об особенностях терапии.

Недавно на портале был запущен специальный раздел "Рецепты" — на нем представлены блюда как на каждый день, так и для праздничного стола. В рецептах подробно описаны все этапы и даны иллюстрации для наглядности и простоты приготовления. Кроме того, каждый рецепт сопровождает информационная справка о том, в чем заключается польза от того или иного блюда с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Понравившийся рецепт можно скачать или распечатать.

Рецепты на портале созданы на основе DASH диеты (Dietary Approaches to Stop Hypertension, или диетологический подход к лечению артериальной гипертонии) — системы питания, разработанной для поддержания в норме уровня артериального давления.

Все материалы портала "Если у вас есть сердце" создаются с учетом потребностей пациентов, выявленными в ходе исследований. Платформа содержит информацию в различных форматах, например, в разделе "Истории" люди с ССЗ делятся своим опытом жизни с заболеванием, а разделы "Психологическая поддержка" и "Юридическая помощь" платформы рассказывают о правах пациентов и содержат рекомендации для улучшения качества жизни.

В дополнение к полезным статьям и рецептам на сайте разработаны "калькуляторы здоровья": калькулятор натрия, с помощью которого можно контролировать количество соли в блюдах, и калькулятор ИМТ (индекса массы тела), который позволяет определить, находится ли масса тела в пределах нормы, а также оценить риски ССЗ. Кроме того, на сайте собраны обучающие видеоролики, более 15 полезных памяток и ответы врачей на популярные вопросы о здоровье.

Информация на портале подготовлена на основе клинических рекомендаций и согласована с ведущими профессиональными медицинскими сообществами. На сегодняшний день портал ежемесячно посещают более 50 тысяч человек. В 2020 году проект был отмечен золотой наградой премии MedMen Healthcare Creative Awards.

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