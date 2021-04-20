ММК получил Гран-при конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей

ТАСС, 20 апреля. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) получило главный приз конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020". Об этом сообщили во вторник в управлении информации и общественных связей предприятия.

"ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" получило главный приз конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020". Жюри отметило вклад компании в экологические проекты, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение безопасности сотрудников в период пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Гран-при конкурса вручается за наивысшие результаты в более чем трех номинациях. Жюри отметило успех ММК в номинациях "За экологическую ответственность", "За развитие кадрового потенциала", "За достижения в области охраны труда и здоровья работников", а также в специальной номинации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

"Очень рады, что РСПП высоко оценил нашу работу в 2020 году. Год выдался непростым, нам, как и всему миру, пришлось реагировать на вызовы, с которыми мы раньше не сталкивались, но ММК удалось оперативно перестроиться и обеспечить максимально возможный уровень безопасности для наших сотрудников, мы продолжили работу и показали неплохие результаты по итогам года. Отдельно хочу отметить, что мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития – к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое развитие – безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании", - прокомментировал генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Всего в конкурсе приняли участие более 240 компаний из 35 регионов России, представляющие разные отрасли промышленности.