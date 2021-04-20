Свердловские депутаты приняли в 2020 году на 12% больше правовых актов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты свердловского Заксобрания приняли в 2020 году свыше 40 тыс. правовых актов, что на 12% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксо.

"В целом количество принимаемых нормативных правовых актов Свердловской области ежегодно увеличивается. За 2020 год, например, этот показатель стал больше почти на 12 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. <…> Областными и территориальными исполнительными органами госвласти в 2020 году принято свыше 42 тыс. правовых актов, в том числе 1729 нормативного характера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошлый год областным заксобранием принято 671 постановление, губернатором подписан 751 указ, утверждено правительством 1037 постановлений. По итогам 2020 года принято 156 законов Свердловской области. 26 из них имеют самостоятельное значение, 125 вносят изменения в действующие региональные законы, пять предусматривают утрату силы областных законов.

"Доклад о состоянии законодательства Свердловской области с каждым годом становится по структуре все более интересным и познавательным. Это "настольная книга депутатов" не только Законодательного Собрания, но и представительных органов местного самоуправления. Мы завтра (в установленные сроки) отправляем этот Доклад в Совет Федерации", – приводят в сообщении слова председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной.​