Эксперты КЭФ оценили страховые выплаты по коронавирусу с апреля 2020 года в 1 млрд рублей

Москва, 20 апреля. Ежегодный Красноярский экономический форум (КЭФ), прошедший 14-16 апреля на деловых площадках Красноярска, Москвы, Берлина и Сингапура, в этом году был сфокусирован на поиске решений для быстрого и эффективного преодоления последствий коронакризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы и реалии "постковидного" мира на благо общества.

Эксперты отмечали, что 2020 год внес существенные изменения в сознание и поведение людей. В том числе россияне стали чаще задумываться о создании финансовой подушки безопасности и страховой защите. В 2020 году граждане увидели, что опасность все потерять реальна, и осознали, что необходимо подготовиться к ней психологически и материально. В этих условиях на страховом рынке был отмечен самый большой рост продаж программ накопительного страхования жизни (НСЖ), которые эффективно помогают россиянам решать эти задачи. Рост НСЖ составил в 2020 году более 24% при общем росте страхового рынка на 4,1%.

В своем выступлении на форуме генеральный директор КАПИТАЛ LIFE ("Капитал Лайф Страхование Жизни") Евгений Гуревич озвучил оценку по объемам выплат страховщиков в связи с коронакризисом: "Страховщики за пандемийный год выплатили по рискам, связанным с жизнью и здоровьем, более 35 млрд рублей – это на 18% больше, чем годом раньше. Из них 1 млрд рублей пришелся на выплаты, непосредственно связанные с коронавирусом. Это сотни тысяч выплат по всей стране. Это реальные деньги, которые пошли в семьи, потерявшие кормильцев, потерявшие источники дохода, часто с большими кредитами, которые будут покрыты теперь страховым возмещением. Мы ни на минуту не остановили выплаты в 2020 году даже в самые сложные месяцы самоизоляции. Таким образом, страхование как инструмент выполнило свою главную функцию – защитную".