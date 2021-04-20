44 региона начали обучение в РАНХиГС на программе "Системный подход в управлении регионом"

Москва, 20 апреля. /РАНХиГС/. 19 апреля Центр развития регионов Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС открыл программу обучения 33 региональных управленческих команд из Центрального, Сибирского и Уральского федеральных округов. В 2021 году программу пройдут 44 региона, включая Северо-Западный федеральный округ.

Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации "Системный подход в управлении регионом" (16+) Президентская академия реализует в рамках исполнения госзадания и обучит в 2021 году свыше 880 человек. Программа проводится в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий на площадках РАНХиГС в Новосибирске, Красногорске и Санкт-Петербурге, где стартовала неделей ранее, с 12 апреля.

Участниками ДПО "Системный подход в управлении регионом" станут 44 команды из Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (302 слушателя), Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС (220 слушателей) и Московского областного филиала РАНХиГС (360 слушателей). В ходе обучения каждая команда пройдет четыре модуля. Президентская академия обеспечит обучение в рамках 300 академических часов в период с 12 апреля по 7 октября.

Открывая программу в Новосибирске, заместитель директора ВШГУ Олег Кондратенко подчеркнул, что одна из ключевых задач программы - создание и развитие сообщества эффективных управленцев: "Программа реализуется с 2016 года, за это время ее выпускниками стали более 4 тыс. человек. Люди - это самое главное: проект может остаться учебным, может взлететь, а возможность выстраивать связи между регионами, усиливать совместную работу на благо субъектов остается с нашими слушателями и после завершения обучения".

Директор Сибирского института управления - филиала РАНХиГС Олег Федоров уверен, что обучение дает возможность найти единомышленников и вместе реализовывать новые проекты. "Желаю создавать и реализовывать проекты, которые будут менять мир вокруг себя. Для этого, безусловно, понадобится слаженная работа в команде. Договороспособность и ориентированность на сотрудничество позволят вам достичь самых амбициозных целей", - сказал Федоров.

Программа "Системный подход в управлении регионом" построена по принципу тематических модулей, посвященных отработке определенных компетенций, а также работе над проектами. На первом модуле слушатели освоят принципы распределения ролей, постановки задач, стратегического менеджмента.

"В процессе обучения мы работаем с конкретными запросами команд из субъектов. Сегодня важно уметь эффективно взаимодействовать в команде, использовать одни инструменты и говорить на одном языке. Работа над проектом – это ключевой аспект программы, и мы надеемся, что при сопровождении экспертов, бизнес-тренеров, модераторов в короткие сроки проекты команд смогут выйти на уровень mvp с последующей реализацией и масштабированием", - отметила заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Светлана Колесникова.

В первый учебный день слушатели прошли тренинг "Эффективное командообразование", который специально для программы разработал Центр развития лидерских и управленческих компетенций РАНХиГС, а также приступили к практической части "Основы проектной деятельности" под руководством экспертов Центра управления проектами Президентской академии.

Директор программы Валерия Болотова рассказала, что в "Системный подход в управлении регионом" были интегрированы диджитал-форматы для обучения: "Программа этого года стала результатом переосмысления форматов и подходов в условиях ограничений и быстрых изменений. Мы оставили все лучшее, что было наработано ранее - активные тренинговые форматы, выступления ведущих экспертов, симулятор по управлению регионом и работу над проектами, а также внедрили эффективные онлайн-инструменты". Кроме того, в рамках стратегической сессии, которая ожидает команды на втором модуле обучения, участники смогут поделиться и обсудить свои проектные идеи с командами не только в рамках своего федерального округа, но и со всеми 44 регионами - участниками этого года.