Вложения в готовые инвестиционно-накопительные продукты Сбера превысили 1 трлн рублей

Москва, 20 апреля. По итогам первого квартала 2021 года число индивидуальных клиентов, пользующихся готовыми инвестиционными и накопительными продуктами Сбера, выросло на треть, а объем вложений в эти продукты увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Уже к середине апреля 2021 года объем средств, вложенных клиентами в эти продукты, впервые преодолел рубеж в один триллион рублей.

Готовые инвестиционные и накопительные решения Сбера доступны и удобны для клиентов: вся линейка представлена в СберБанк Онлайн. В мобильном приложении банка - готовые решения дочерних компаний Сбер Управление Активами, "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка: ПИФы, ИИС, стратегии доверительного управления, страхование жизни, программы негосударственного пенсионного обеспечения.

В первом квартале 2021 года в СберБанк Онлайн появились новые инвестиционные продукты блока "Управление благосостоянием". Сбер Управление Активами вывел в мобильное приложение стратегию доверительного управления "Ответственные инвестиции". Это первый инвестиционный инструмент в мобильном приложении банка, который позволяет вложиться в акции российских компаний, отвечающих принципам ответственного инвестирования ESG. Вход в стратегию - от 10 тысяч рублей без комиссий за "вход" и "выход".

Также в СберБанк Онлайн появилась первая валютная стратегия доверительного управления "Долларовые облигации", которая ранее была доступна только в офлайн-каналах для премиальных клиентов. Порог входа в стратегию в отделениях банка составляет 5000 долларов. В онлайн-канале в этот продукт можно начать инвестировать всего от 100 долларов.

Кроме того, в первом квартале у клиентов появилась возможность получить консультации по инвестиционно-накопительным продуктам у виртуальных ассистентов Сбера. Сегодня клиентам доступны консультации по паевым инвестиционным фондам, стратегиям доверительного управления, индивидуальным пенсионным планам и по обязательному пенсионному обеспечению. До конца года клиенты смогут получить консультации и обсудить с виртуальными ассистентами любые инвестиционно-накопительные продукты блока "Управление благосостоянием".

Благодаря простоте и удобству онлайн-оформления клиенты все чаще отдают предпочтение именно цифровому каналу. В первом квартале 2021 года 31% от общего количества договоров и 23% от общего объема вложений пришлось на онлайн. Для сравнения: в четвертом квартале 2020 года доля онлайн-вложений составляла 13%.

"Клиенты активно диверсифицируют свои вложения, используя инвестиционные и накопительные продукты компаний блока "Управление благосостоянием". Мы предлагаем широкий набор удобных и доступных каждому инструментов для любой конъюнктуры рынков. Помимо этого, большинство продуктов доступно в цифровом формате. В прошлом году массовый переток клиентов в онлайн принято было связывать с эффектом от ограничительных мер и особым режимом работы отделений банка. Это действительно дало импульс развитию онлайн-каналов, однако решающий фактор для клиентов - удобство. В первом квартале клиенты вложили удаленно 18 млрд рублей - это максимальный объем средств за всё время с момента вывода наших продуктов в СберБанк Онлайн", - сообщил директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игорь Мамонтов.

Помимо развития цифровых каналов продаж, по итогам первого квартала 2021 года компаниям блока "Управление благосостоянием" удалось практически полностью перейти на безбумажное обслуживание при оформлении продуктов в физических каналах. 85% операций в отделениях банка осуществлено без использования бумажных носителей. Годом ранее 52% операций проводились еще с использованием бумаги.