Власти Сургутского района ищут инвестора для строительства детского сада

ТАСС, 20 апреля. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры объявили конкурс на заключение инвестиционного договора для строительства детского сада в деревне Сайгатина. Инвестор должен будет заняться проектированием, строительством и оснащением нового объекта, заявки можно подать до 4 мая, сообщили во вторник в пресс-службе администрации района.

Имеющийся в селе детский сад - один из старейших в Сургутском районе, его здание было построено 35 лет назад. Сейчас здание сильно изношено. Для более оперативного решения проблемы власти решили построить новое здание на средства района, сдать новый детский сад планируется ориентировочно в 2023 году.

"С муниципалитета земля – с застройщика новый детский сад. В Сургутском районе объявили конкурс на заключение инвестиционного договора. Все желающие могут подать заявки до 4 мая. Речь идет о строительстве детского сада в деревне Сайгатина, договор предусматривает, что инвестор займется проектированием, строительством и оснащением объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется строительство одноэтажного здания площадью 1, 29 тыс. кв. м., детский сад стоимостью порядка 137 млн рублей будет рассчитан на 80 детей. "Сайгатинский детский сад стоял у нас в государственной программе по развитию материально-технической базы дошкольных учреждений. В 2021 году планировалось его строительство, но, к сожалению, нам сообщили, что он был перенесен на 2024 год. Поэтому мы приняли решение для того, чтобы не отодвигать сроки его строительства, строить за деньги Сургутского района", - рассказал глава района Андрей Трубецкой.

Уточняется, что деньги инвестор в полном объеме получит после того, как здание пройдет приемку. "Для муниципалитета это выгодная форма сотрудничества. По сути, что такое инвестдоговор: с муниципалитета земля с сетями, с подключением, с инвестора объект под ключ. Опять же с точки зрение контроля, если будет построено не в срок, некачественно, с какими-то отклонениями, объект просто не выкупят, поэтому инвесторы заинтересованы построить все вовремя и в соответствии с договором", - пояснил Трубецкой.

В администрации рассказали, что в новом детском садике жители деревни Сайгатина нуждаются уже давно из-за плохого технического состояния имеющегося учреждения. "Процент износа составляет 66 %, но для того, чтобы он нормально функционировал, мы поддерживаем его в работоспособном состоянии. <…> Однако, несмотря на то, что мы эти работы проводим, детский сад требует либо серьезного капитального ремонта, либо строительство нового объекта", - передают в пресс-службе слова директора департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольги Кочуровой.