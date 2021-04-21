В Москве подвели итоги XII онлайн-кинофестиваля "Дубль Дв@"

Москва, 21 апреля. "Российская газета" подвела итоги XII онлайн-кинофестиваля "Дубль Дв@" (18+), на котором были представлены талантливые российские фильмы последних лет. Каждый желающий мог посмотреть из любой точки мира 11 полнометражных и 13 короткометражных фильмов из конкурсной программы.

В состав жюри фестиваля вошли народный артист Российской Федерации кинорежиссер Владимир Хотиненко, кинорежиссер и сценарист Иван И. Твердовский, продюсер Наталья Иванова, критик Светлана Хохрякова, актриса Наталья Павленкова и заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. Лучший короткометражный фильм определило молодежное жюри конкурса - студенты ГИТИСа. Яркие сценические постановки состязались в отдельном разделе кинопоказа - "Театральном антракте".

Виртуальный кинозал фестиваля "Дубль Дв@" посетило почти 145 тыс. зрителей из 95 стран. Кроме России нас смотрели в Украине, Казахстане, США, Германии, Великобритании и даже в экзотических Мозамбике, Камбодже и Сенегале. Зрители активно участвовали в голосовании, ведь именно обратная связь с аудиторией и мгновенный отклик выгодно отличают онлайн-фестиваль от всех прочих.

- Нынешний "Дубль Дв@" ясно показал, что в кино пришли очень крутые новые дарования, в них бурлит энергия, у каждого есть свой взгляд, стиль и сильные, богатые по тембру голоса, - уверен программный директор фестиваля Валерий Кичин.

Победителями этого года стали:

"Лучший полнометражный фильм": "Седьмой пробег по контуру Земного шара" (реж. Виталий Суслин) (16+)

"Лучшая режиссёрская работа" – "Хандра" (реж. Алексей Камынин) (18+)

"Лучшая женская роль" – Елена Сусанина (фильм "Керосин" реж. Юсуп Разыков) (18+)

"Лучшая мужская роль" – Александр Карнаушкин (фильм "Седьмой пробег по контуру Земного шара"" реж. Виталий Суслин) (16+)

Молодежное жюри конкурса короткого метра - "Ты здесь" (реж. Орхан Абулов) (16+)

Лауреаты конкурса "Театральный антракт":

Спектакль "Золушка" реж. Дмитрий Бертман. Театр "Геликон-опера" (6+)

Специальный диплом: "Три мушкетера" (реж. Геннадий Чихачев) (18+)

"Приз зрительских симпатий": "Клятва" (реж. Роман Нестеренко) (12+)