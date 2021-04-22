Дни "Россети Тюмень" прошли в учебных заведениях двух регионов России

ТАСС, 22 апреля. Энергетики "Россети Тюмень" провели День компании в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО). Более 260 молодым специалистам презентовали вакантные места и перспективы карьерного роста в энергетике, сообщили в управлении по связям с общественностью компании.



"Россети Тюмень" провели День компании в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования ХМАО-Югры и республики Башкортостан. Мероприятие состоялось в рамках проекта сетевого взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями топливно-энергетического комплекса "Электродвижущая сила Югры". В хедхантинге энергетиков приняли участие более 260 студентов. Сотрудники нижневартовского филиала презентовали молодым специалистам компанию, вакантные места и перспективы карьерного роста в энергетике", - говорится в сообщении.



Отмечается, что энергетики подробно рассказали будущим выпускникам о социальных гарантиях, предоставляемых компанией, обозначили требования к кандидатам при приеме на работу и обратили внимание студентов на возможности трудоустройства иногородних выпускников. При этом будущие энергетики получили шанс пообщаться с работодателем напрямую, задать интересующие их вопросы по трудоустройству, стажировке и практике на предприятии.



"Я выпускник. Мне очень интересна компания "Россети Тюмень", условия, которые она предлагает молодым специалистам, и векторы дальнейшего профессионального роста. Встреча развеяла все мои сомнения и теперь я точно знаю, в каком направлении мне двигаться, чтобы устроиться на работу мечты", – поделился впечатлением студент факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета Константин Косов.



Проректор по образовательной деятельности Нижневартовского государственного университета Геннадий Мальгин подчеркнул, что одним из направлений проекта "Электродвижущая сила Югры" является трансфер производственных практик, что подразумевает реализацию совместной практической подготовки для обучающихся на ключевых предприятиях энергетической отрасли. "Так, студентам учебных учреждений-партнеров, желающим пройти практику в "Россети Тюмень", будет предоставлено место в общежитии нашего университета" – цитирует управление его слова.



В компании отмечают, что постоянно развивают взаимодействие с образовательными организациями. "Подписаны соглашения о сотрудничестве с Нижневартовским государственным университетом и Нижневартовским политехническим колледжем, на протяжении пяти лет во время летнего трудового сезона в компании работает студенческий отряд "Энергетик". С 1 сентября 2021 года свои двери для школьников откроет "энергокласс". Так в филиале замкнется цепочка образовательного цикла "школа-вуз-предприятие", позволяющая энергетикам вести профориентационную поддержку потенциальных сотрудников со школьной скамьи", - рассказали в управлении.



О предприятии



АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек.

