XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представляет свою программу

Москва, 23 апреля. Открытый фестиваль искусств "Черешневый Лес" (12+) за 20 лет стал доброй традицией и одним из самых значимых культурных событий России. Уникальный проект, учрежденный в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi, объединяет самые разные виды искусства – от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и оригинальных арт-проектов.

"Если хочешь, чтобы сад цвел, возделывай его" – так гласит древняя мудрость. И никакие неурядицы не отменяют законов природы: сады все равно должны расцветать в положенный срок. Прошедший год был нелегким и особенным для всех нас, но фестиваль остался верен традиции – несмотря на все запреты и ограничения, искусство и самые добрые эмоции пришли в каждый дом, а новые деревья были посажены. XX Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" прошел по расписанию в формате грандиозного онлайн-концерта в залах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а черешневые саженцы отправились в дома к Ивану Урганту, Николаю Цискаридзе, Дмитрию Пескову и Татьяне Навке, Юрию Башмету, Марине Лошак и другим друзьям фестиваля. За это время многие успели соскучиться по новым открытиям, культурным событиям, встречам друзей и особенным впечатлениям. И этот год ими будет полон – XXI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представляет свою программу!

Девиз XХI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес": "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс". Поводов этому немало, 2021 год полон красивых дат:

1600 лет удивительному городу Венеция

90 лет театру кукол имени С.В. Образцова

75 лет Борису Эйфману

70 лет сказке "Чиполлино"

70 лет композитору и музыканту Стасу Намину

70 лет обществу мушкетеров Арманьяка

65 лет театру "Современник"

30 лет компании Bosco di Ciliegi

20 лет Открытому фестивалю искусств "Черешневый лес"

10 лет премии О.И. Янковского "Творческое открытие"

И в честь юбилейного калейдоскопа "Черешневый лес" в этом году подготовил для каждой даты особенные события.

Программа фестиваля

14-15 апреля. Премьера спектакля "Театр" по роману С. Моэма в постановке Владимира Панкова (12+)

Театр "Современник"

65-ти летие "Современника" отмечают премьерой спектакля "Театр", одной из главных премьер "Современника" в сезоне 2020-21. Легендарный роман Сомерсета Моэма на театральной сцене воплотил Владимир Панков. В главной роли – народная артистка РФ Елена Яковлева, ученица Галины Борисовны Волчек.

Литературная основа спектакля – роман Моэма "Театр". Он многослоен, населен десятками разных персонажей: от артистов, чья жизнь начинается лишь в свете софитов, до околотеатральной среды – особого сообщества, в котором переплетены между собой горячие поклонники искусства, дельцы, мечтающие погреться в лучах актерской славы, люди, лишенные чувств и априори не способные понять театр, но стремящиеся на нем заработать.

27 апреля-29 августа. Выставка "Под маской Венеции" (12+)

Музей-заповедник "Царицыно"

1600 лет назад был заложен один из красивейших и удивительных городов мира – Венеция! Погрузиться в венецианскую сказку в эпоху авантюр, тайн и маскарадов сможет любой желающий. В музее-заповеднике "Царицыно" при поддержке фестиваля "Черешневый лес" состоится большая выставка, посвященная многогранной венецианской культуре XVIII века. На ней впервые в России будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда городских музеев Венеции (Fondazione Musei Civici di Venezia): от знаменитых собраний Дворца дожей, музеев Коррера и Ка’Реццонико (музея Венеции XVIII века), музея стекла на острове Мурано и Палаццо Мочениго (музея тканей и костюмов) до карнавальных масок и азартных игр из венецианских игорных домов.

К выставке вышло специальное издание книги "Под маской Венеции". Книга содержит статьи от экспертов в области венецианской истории и искусства и рассказывает о разных аспектах культуры праздников и повседневности Венецианской республики (гастрономия, мода, азартные игры, карнавальные традиции, декоративно-прикладное искусство, живопись). Издание является своеобразным путеводителем по воображаемой Венеции XVIII века.

29 апреля-31 мая. Фотовыставка "Современники "Современника" (6+)

ГУМ, Красная площадь

65 лет отмечает знаменитый театр "Современник". Уже долгие годы в свои годовщины "Черешневый лес" и "Современник" устраивают друг другу особенные праздники. И в эту дату фестиваль дарит театру фотовыставку, на которой зрителю предлагается совершить путешествие сквозь года с помощью фотографий российского и советского журналиста и фотографа Юрия Роста, а также при помощи архива фотографий "Черешневого леса" и театра "Современник" с множеством сохранившихся дорогих моментов.

12 мая-12 июня. Куклы Театра. Выставка кукол театра им. С. В. Образцова (6+)

ГУМ, Красная площадь

90 лет самому большому театру кукол в мире – Государственному академическому Центральному театру кукол им. С.В. Образцова. Как и всегда, в программе "Черешневого леса" есть место и для юных зрителей. И в этом году целую линию ГУМа займет красочная выставка кукол, которые много лет рассказывали любимые истории со сцены театра. Эта выставка – настоящая ретроспектива жизни театра. На ней мы увидим реальных кукол из таких знаменитых спектаклей, как "Чиполлино", "Фигаро", "Золушка", "Пиковая дама", большие движущиеся куклы, афиши со спектаклей разных лет, фотографии актеров и многое другое.

12, 13, 14, 20 и 21 мая. Спектакль "Чиполлино" по мотивам повести Джанни Родари (6+)

Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В.Образцова

70-летие отмечает добрая сказка Джанни Родари "Чиполлино", которую читал в детстве практически каждый из нас. Сохранившие в душе детскость, Джанни Родари и Сергей Образцов были очень похожи друг на друга верой в добро и желанием защитить ребенка от всех невзгод. "В знак уважения от писателя артистам этого театра, в котором обитают настоящие сказки," – писал Джанни Родари в книге отзывов после посещения театра в 1962 году.

Режиссер постановки – Екатерина Михайловна Образцова, театральный режиссёр, актриса, драматург и продолжатель династии легендарного и всемирно известного театрального деятеля Сергея Образцова.

15 мая. Высадка-поездка. Субботник (12+)

Калуга, Мануфактуры Боско

Традиция продолжается – в этом году новый отряд уполномоченных черешнелюбов вооружится лопатами и отправится в Калугу! Конечно же, курс лежит на производственный комплекс "Мануфактуры Боско", индустриального пионера легкой промышленности. На его открытии в 2019 году друзья Bosco di Ciliegi во главе с Михаилом Куснировичем уже посадили целую аллею черешневых саженцев, поэтому будет повод проведать их и дать жизнь новым деревьям. Церемония завершится под аккомпанементы знаменитого музыканта и давнего друга фестиваля "Черешневый лес" Игоря Бутмана.

20 лет назад в Нескучном саду было посажено первое дерево, подарившее начало многим черешневым лесам. И с тех пор, посадка черешневых деревьев является настоящим символом фестиваля и самой запоминающейся традицией. Из года в год друзья "Черешневого леса", среди которых выдающиеся деятели кино, театра и медиаиндустрии, а также общественные деятели и политики собираются вместе, чтобы посадить новую ягодную аллею.

29 мая. Мушкетерский концерт. Вступления и выступления (12+)

Московская Государственная Консерватория

70 лет исполняется обществу мушкетеров Арманьяка, основанным потомком семьи графа д`Артаньяна, маркизом Пьером де Монтескью. Занявшись информационной и культурной поддержкой традиций мушкетерства, он решил привлечь внимание к родине Д’Артаньяна и арманьяка. Сегодня из наших соотечественников звание мушкетера с гордостью носят Игорь Бутман, Константин Эрнст, Андрей Деллос, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Леонид Печатников, владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и другие весьма достойные и успешные люди, разделяющие романтические ценности мушкетеров. В международных же рядах мушкетеров числятся Альберт Монакский и король Швеции, Принц Кентский и Принц Датский, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович.

XXI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", художественный руководитель и главный дирижёр Национального Филармонического Оркестра России Владимир Спиваков и знаменитый французский виолончелист Готье Капюсон представляют программу шедевров французской классической музыки на сцене Большого зала Московской Государственной Консерватории. В репертуаре будут исполнены шедевры великих композиторов, таких как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.

31 мая. BOSCOЮБИЛЕЙ. Премия Олега Янковского "Творческое открытие" (12+)

Московская Государственная Консерватория

30 лет компании Bosco di Ciliegi;

20 лет Открытому фестивалю искусств "Черешневый лес";

10 лет премии Олега Ивановича Янковского "Творческое открытие"!

И это для нас очень важные даты в череде столь красивых юбилеев. Торжество в эту честь пройдет в Московской Государственной Консерватории, на сцене которой состоится грандиозный концерт с участием оперного певца мирового масштаба Пласидо Доминго. Вместе с ним выступят знаменитые звезды оперы: Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Денис Мацуев, Аида Гарифуллина и Василий Ладюк. Василий Ладюк и Аида Гарифуллина являются победителями одного из самых престижных всемирных оперных конкурсов Operalia, основанным Пласидо Доминго в 1993 году. Дирижировать оркестром будет Владимир Спиваков.

В этот же день пройдет церемония вручения премии "Творческое открытие", которую учредили в 2010 году в память о любимом народном артисте Олеге Янковском. Он был одним из создателей и учредителей фестиваля искусств "Черешневый лес" и возглавлял попечительский совет со дня его основания.

Премия "Творческое открытие" вручается за самые яркие достижения в разных областях искусства – театре, музыке, кино, литературе, спорте и общественной деятельности. Премия всегда вручается 32 мая – в день, подаренный нам Олегом Ивановичем в классической роли барона Мюнхгаузена.

27 июля-1 августа. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана (12+)

Государственный академический Большой театр, Историческая сцена

75 лет исполняется всемирно известному петербургскому хореографу, создателю целой балетной вселенной – Борису Эйфману. Его неординарные постановки получили мировое признание, высокую оценку зрителей и критиков разных стран. Уже давно московская публика ассоциирует гастроли Театра балета Бориса Эйфмана с "Черешневым лесом" – год за годом маэстро доверяет фестивалю привозить свои спектакли в столицу. И на этот раз особенная честь для "Черешневого леса" представить на Исторической сцене Большого театра сразу несколько работ Бориса Эйфмана, среди которых есть и премьера.

27-30 июля. Московская премьера "Страсти по Мольеру или Маска Дон Жуана" (12+)

"Страсти по Мольеру или Маска Дон Жуана" – второе обращение Бориса Эйфмана к биографии и художественному миру знаменитого комедиографа. Как и представленный в 2001 году спектакль "Дон Жуан и Мольер" (превзошедший, по мнению критика The New York Times Анны Кисельгоф, все предыдущие работы хореографа), новый балет черпает драматургическую энергию в противоречивом единстве театра и действительности, в сложных, порой парадоксальных связях между автором и его персонажами. Однако теперь портрет многомерной личности французского литератора и актера прорисовывается Эйфманом с еще большей рельефностью.

Оказываясь по ту сторону занавеса, зритель осознает, из какого "сора" интриг, терзаний и забот возникают бессмертные комедии. Сам хореограф называет Мольера, создавшего свой театр, наиболее близким для себя художником. Колоритные декорации, тщательно продуманные костюмы, динамичная световая партитура эффектно подчеркивают драматичный контраст между пленительным миром сцены и горестным повседневным бытием творца.

30 и 31 июля. "Анна Каренина" (12+)

Помимо премьеры балета о Мольере, в 2021 году труппа порадует зрителей еще одной постановкой – спектаклем "Анна Каренина". Балет полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике "Анна - Каренин - Вронский".

Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, "основной инстинкт" привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.

1 августа. "Борис Эйфман. Юбилей" (12+)

В честь 75-летия Бориса Эйфмана будет представлена специальная праздничная программа. В нее войдут сцены из избранных спектаклей мастера. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета, основанный Борисом Эйфманом в 1977 году, – настоящая творческая лаборатория выдающегося хореографа и философа, создающего уникальный балетный репертуар современной России и откровенно говорящего со зрителем с помощью языка танца о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия. Сам Эйфман определяет жанр, в котором он работает, как "психологический балет".

6 ноября. Юбилей Стаса Намина. Симфонический концерт (6+)

Концертный зал "Зарядье"

70 лет знаменитому музыканту, композитору, художнику, одному из основателей отечественной рок-музыки, основателю собственного театра и хорошему другу фестиваля "Черешневый лес" Стасу Намину. В честь этого события фестиваль представит большой концерт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" с участием Бориса Березовского. Дирижирует оркестром Юрий Башмет.

Вторая часть концерта пройдет под управлением британского дирижера Ли Рейнольдса, чей послужной список насчитывает множество важных ангажементов по всему миру, включая постоянное сотрудничество с Лондонским Симфоническим Оркестром.

В рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" откроются масштабные выставки, состоятся уникальные театральные постановки с мировыми премьерами, пройдут громкие музыкальные концерты. И каждое из этих событий станет важным явлением в культурной истории Москвы.

ТАСС выступает информационным агентством Открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес".