Председатель свердловского заксобрания поздравила органы местного самоуправления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила муниципальные власти и жителей Камышловского района с Днем местного самоуправления, лично приехав на торжественное собрание в деревню Баранникова. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе заксобрания.



"Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина побывала с рабочей поездкой в Камышловском муниципальном районе. В доме культуры деревни Баранникова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. Людмила Бабушкина поздравила работников администрации, депутатов Думы Камышловского муниципального района, глав, председателей и депутатов дум сельских поселений, входящих в состав района, сотрудников аппаратов, а также всех жителей района с Днем местного самоуправления", - сообщили в пресс-службе.



Она подчеркнула, что история и опыт России говорят о невозможности сильного государства, полноценной демократии, гражданского общества и развитой экономики без взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления. "И потому предложение президента РФ Владимира Владимировича Путина о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, нашло живой отклик граждан нашей страны и вошло в текст обновленной Конституции России", - передает ее слова пресс-служба.



Бабушкина отметила, что органы местного самоуправления участвуют в решении широкого спектра проблем: развивают жилищно-коммунальную сферу муниципальных образований, обеспечивают работу больниц и школ, заботятся о благоустройстве дворов и общественных пространств. И результаты работы муниципальных властей в значительной мере влияют на то, как население оценивает эффективность органов управления в целом.



"Для Камышловского муниципального района, крупного аграрного центра Свердловской области, основу экономического потенциала которого составляют сельскохозяйственные предприятия и развитый малый и средний бизнес, значение самой близкой к жителям района власти невозможно переоценить. <…> Прошедший год для всех нас не был легким. Ближайшие задачи органов государственной власти и местного самоуправления также связаны с преодолением последствий пандемии коронавирусной инфекции, когда наши совместные усилия направляются на укрепление экономики муниципалитетов и всего региона, на поддержку наших граждан. Новые важные задачи поставлены главой государства в Послании Федеральному Собранию, и успешное решение этих задач – это один из ключевых приоритетов нашей совместной работы", - сказала Бабушкина.