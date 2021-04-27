Уральские газовики расширили возможности по работе с газобаллонным оборудованием

ТАСС, 27 апреля. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) начал работу участок по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования (ГБО). Он расположен на базе филиала Общества – Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) в Екатеринбурге и является единственным в Свердловской области, где есть возможность освидетельствования металлокомпозитных баллонов, которыми оснащаются практически все современные газомоторные автомобили. Об этом сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Перед запуском была проделана большая подготовительная работа, которая продолжалась почти год, с мая 2020-го по март 2021 года. В частности, на участке была смонтирована специальная установка для гидроиспытаний и определения объемной деформации композитных и металлокомпозитных баллонов и пневмогидравлическая насосная станция, подающая к ней воду", - сообщили на предприятии. Также установлены электромеханические подъемники, станочное оборудование для ремонта ГБО, оборудован пункт по дегазации баллонов. В апреле 2021 года Уральское управление Ростехнадзора зарегистрировало специальный шифр клейма, присвоенный участку.

Пока на участке будет обслуживаться техника уральского газотранспортного предприятия. Сейчас в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" эксплуатируется более 600 единиц транспортных средств, оснащенных ГБО – это порядка 4 тыс. баллонов для компримированного природного газа. Они должны проходить освидетельствование один раз в три года. Установленное оборудование позволит уральским газовикам своими силами осуществлять поверку металлокомпозитных баллонов. В целом же новая линия по опрессовке позволит за одну рабочую смену проверить до 24 баллонов всех основных типов – стальных, металлопластиковых и металлокомпозитных.

В перспективе филиал сможет осуществлять обслуживание и сторонних организаций, которые используют технику, работающую на газомоторном топливе. В частности, речь может идти о парке общественного транспорта г. Екатеринбурга, где постоянно растет количество метановых автобусов.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и 4 управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.