Разработанный в Уральском НОЦ сепаратор внедрили на предприятии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Оптический сепаратор, способный отсортировать восемь тонн мусора за час, внедрили на одном из предприятий в Екатеринбурге, сообщил руководитель проектного офиса ООО "АКСАЛИТ Софт" Михаил Рябков на круглом столе, посвященном работе Уральского межрегионального НОЦ, в уральском информационном центре ТАСС. Сепаратор разрабатывали специалисты Уральского федерального университета и проектного офиса компании "Аксалит" в рамках Уральского НОЦ.

"Промышленный образец внедрен на предприятие, это предприятие находится в городе Екатеринбурге. <…> Там стоит наш промышленный образец уже в производственной линии, то есть непосредственно там, где он и должен эксплуатироваться", - сказал Рябков.

Ученые Уральского федерального университета и специалисты проектного офиса компании "Аксалит" разработали оптический сепаратор, который способен отсортировать 8 тонн мусора за час. Сортировка мусора позволит сократить число полигонов для его хранения, а пригодные для переработки материалы вернуть в производство. В разработанный учеными оптический сепаратор помещаются твердые бытовые отходы, которые, перемещаются по конвейерной ленте со скоростью 1 м/с. Специальные оптические сенсоры определяют вид материала, разделение происходит с помощью пневматических клапанов, таким образом, металл, полимеры, стекло, бумага и другой отсортированный материал пригодны для дальнейшей переработки, утилизации или получения альтернативного топлива, отмечают разработчики.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей -- УрФУ, ЮУрГУ и КГУ. Председателем наблюдательного совета Уральского НОЦ является полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций: 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.