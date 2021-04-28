Ctrl2GO составила карту распространения борщевика для Костромской области

ТАСС, 28 апреля. Пилотный проект был реализован совместно с Департаментом агропромышленного комплекса региона, в рамках которого было апробировано комплексное решение по дистанционному мониторингу борщевика на выбранных территориях. По итогам работ была составлена карта плотности произрастания сорного растения, которую можно сопоставить контурами мест, где уже проводилась обработка. Технология является частью регионального центра мониторинга Ctrl2GO, который предоставляет комплекс решений для цифровой трансформации и повышения эффективности управления регионом.

Мониторинг был проведен компанией 2050.digital (входит в ГК Ctrl2GO) с помощью мультиспектральной космической съемки на территории площадью около 10 000 кв км. Дополнительно по отдельным зонам обработки сорняка специально обученная нейросеть изучила спутниковые снимки, которые были получены до и после обработки сорняка пестицидами. Высокоточные карты с результатами сравнения были продемонстрированы департаменту агропромышленного комплекса Костромской области для дальнейшего анализа.

"Интеллектуальная система мониторинга инвазивных растений позволяет также отслеживать динамику распространения борщевика по годам. Сейчас тестируются модели распознавания других карантинных растений, а также предиктивные модели, которые в будущем позволят делать прогноз распространения сорняков. В рамках регионального центра мониторинга осуществляется также мониторинг сельскохозяйственных земель, выявляются аномалии, нарушения и контролируется использование природных ресурсов. Для этого мы используем наземные, воздушные роботизированные системы и искусственный интеллект", – отметил генеральный директор 2050.digital Тимофей Павлов.

Использование алгоритмов компьютерного зрения позволяет достоверно определять очаги заражения площадью от одного квадратного метра. При необходимости могут быть задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых можно мониторить труднодоступные территории: зоны застройки, кромки леса и территории вдоль дорог, а также определять даже отдельно стоящие растения. При этом качество съемки и распознавания не зависит от облачности.

Технология позволяет более точно определять и общие объемы зарослей. Была проанализирована пятая часть общей территории области, однако уже по этим данным можно судить, что реальные объемы заражения в несколько раз выше выявленных ранее. Учитывая скорость распространения сорняка, каждый такой очаг будет с каждым годом увеличиваться, если его не уничтожить. С помощью системы могут быть построены высокоточные маршруты для обработки зараженной территории. И существенным преимуществом использования технологии является возможность уточнять контуры территории предстоящей обработки. За счет более точного внесения химикатов экономия может достигать более 60% процентов.

"Для нашего региона проблема распространения борщевика Сосновского весьма актуальна. Результаты пилотного проекта показали, что технология позволяет подойти к вопросу борьбы с инвазивными растениями комплексно: мы можем удаленно составить точную карту распространения сорняка, определить наиболее проблемные места его скопления и своевременно приступить к обработке. При помощи этой системы мы можем объективно оценивать качество работ подрядчиков, которые проводят обработку, а также экономить за счет более точного определения зараженных территорий", – прокомментировал результаты пилотного проекта директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Андрей Плотников.