Алексей Текслер: 95% госдолга сосредоточено в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью

ТАСС, 28 апреля. В год обслуживание госдолга обходится регионам РФ в 75 млрд рублей, при этом 95% госдолга сосредоточено в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на круглом столе "Послание Президента РФ В.В. Путина: взгляд из регионов" - глава Южного Урала одновременно возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".

Текслер отметил важность решений президента РФ по снижению долговой нагрузки регионов, среди которых поддержка регионов с высоким уровнем коммерческой задолженности (долги регионов по кредитам свыше 25% доходов) через замещение большей части их долгов бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

"Госдолг 79 регионов составляет 2,4 трлн рублей или 45% от собственных доходов. В год обслуживание долга обходится регионам в 75 млрд рублей. Колоссальные деньги, при этом 95% госдолга сосредоточено в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью. Они смогут направить средства не на обслуживание долгов, а на развитие, на приоритеты, определенные Указом Президента", - приводят в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области слова Текслера.

Он добавил, что инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% и по срокам на 15 лет помогут регионам в реализации проектов развития. В Челябинской области дополнительные средства могут помочь в решении задач, связанных со строительством метрополитена и развитием системы общественного транспорта.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил об угрозе финансовой пирамиды из-за повышения госдолга регионов. По его словам, в 2020 году госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд рублей, или на 18%, и составил 2,5 трлн рублей, что является максимальным уровнем за 10 лет. При этом у Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов.

"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время", - сказал он.

На совещании президента России с членами правительства министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что руководство российских субъектов должно нести ответственность по своим обязательствам не увеличивать долговую нагрузку региональных бюджетов.

"У нас получается так, что с одной стороны мы идем навстречу регионам, а регионы не выполняют взятые на себя обязательства. У нас раньше была мера ответственности к губернаторам, к должностным лицам Российской Федерации, которую мы отменили. Поэтому я считаю, что, если мы идем навстречу субъектам Российской Федерации, то руководство регионов должно тоже отвечать за свои обязательства. В том числе по объемам ненаращивания долговой нагрузки", - отметил он.

По словам министра, в этом случае можно рассматривать вопрос о рефинансировании коммерческих кредитов на бюджетные.

О мероприятии

Организатором круглого стола "Послание Президента РФ В.В. Путина: взгляд из регионов" выступил Экспертный институт социальных исследований. В мероприятии, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие также губернаторы Кемеровской и Самарской областей Сергей Цивилев, Дмитрий Азаров и глава Камчатского края Владимир Солодов.