Белоярская АЭС в 2020 году направила полмиллиарда рублей на охрану труда

ТАСС, 28 апреля. Общая сумма затрат Белоярской АЭС на обеспечение безопасных условий труда работников в 2020 году составила около 500 млн рублей. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей БелАЭС во Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля.

"Средства направляются на проведение общих профилактических обследований и диспансеризации, обязательных психологических освидетельствований персонала, на дератизацию, дезинсекцию и акарицидную обработку объектов. С прошлого года дополнительные средства направляются на мероприятия по профилактике COVID-19", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что сертифицированными средствами защиты обеспечены все работники Белоярской АЭС. На станции применяют новейшие СИЗ, рабочую одежду и специальные инструменты, позволяющие защитить жизнь и здоровье человека при выполнении работ.

По словам директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова, предприятие ведет постоянный контроль соблюдения требований охраны труда, внедряет и постоянно совершенствует методы и формы профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

"Забота о здоровье и безопасности персонала, улучшение условий труда – первоочередные задачи для руководства станции. Охрана труда – это неотъемлемая часть культуры безопасности, направленная на сохранение жизни и здоровья работников", — отметил Сидоров.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") – первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.