Вадим Куликов: иностранные санкции не повлияли на трансфер IT

Москва, 28 апреля. Состоявшаяся сегодня V онлайн-дискуссия "IT в промышленности: от автоматизации производства до внедрения блокчейна" (12+) была организована Деловым клубом Национальной премии "Приоритет 2021" в рамах серии мероприятий "Технологии здесь и сейчас".

Производство всегда было отраслью, восприимчивой к новым технологиям и от того как предприятия правильно подойдут к цифровизации во многом будет обеспечена рентабельность текущего производства, отметил в приветственном слове к участникам мероприятия председатель Оргкомитета премии "Приоритет 2021" Виталий Расницын.

Будущее IТ-технологий в промышленных компаниях, опыт взаимодействия промышленности и IТ в период пандемии, модернизация промышленных предприятий в постковидных реалиях - вот основные вопросы, которые были обсуждены на онлайн-сессии.

В своем проекте платформенного подхода к созданию цифрового промышленного предприятия АО "РТ-Техприемка" делает акцент на идее цифрового хаба, сообщил заместитель руководителя направления перспективных технологий компании Алексей Паршиков. - На Западе давно перешли к управлению процессами и проектами, а российский бизнес занимается управлением деньгами и людьми. У нас пока плохо реализован учет финансов, куда и что тратится. Все это порождает проблемы операционной эффективности. По-нашему мнению, цифровой хаб поможет в решение этих вопросов. Он дает аналитику, после чего создаются инструменты разрешения выявленных проблем таких как, проведение внутренних аудитов производства и ИТ-модуль по управлению развития поставщиков.

Экс-директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России, партнер FPV (Founder Power Ventures) Вадим Калухов рассказал, что в России нет ни одной компании, которая обладала бы статусом оператора обмена или оператора ИТ. - Мы ожидаем, что в ближайшем будущем несколько компаний получат этот статус, и появится целый ряд продуктов на основе нового финансового инструмента, например, как ЦФА. Будет переосмыслена работа с популярными за рубежом инструментами: фантомными акциями и РСУ. По сути в нашей стране будет создан прецедент подобных структур для мотивации персонала. Тем более, что запрос такой у российский компаний есть.

С интересом участники онлайн-дискуссии познакомились с презентациями, которые представили директор департамента информационных технологий ООО "НАНОЛЕК" Алексей Рыжий и генеральный директор АО "НБИ" Богдан Шатунов.

Подводя итоги конференции, председатель Экспертного совета премии "Приоритет 2021", директор Международного фонда технологического развития в МБЭсС Вадим Куликов отметил, что иностранные санкции не повлияли на трансфер ИТ. -Владелец технологий из любой юрисдикции может совершенно спокойно продать их в другую юрисдикцию, если, конечно, это не касается оборонной промышленности.

Ознакомиться с онлайн-дискуссией можно на официальном канале Премии на Ютуб: Приоритет-ТВ

Напомним, что продолжается прием заявок VII Национальной премии "Приоритет - 2021". Для участников открыты более 20 отраслевых и специальных номинаций, включая новые: "Добыча полезных ископаемых", "Нефтеперерабатывающая промышленность", "Стекольная промышленность", "Искусственный интеллект".

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.

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