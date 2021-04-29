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МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в перегонах двух линий петербургского метро

Оператор расширил покрытие мобильной связи в петербургской подземке

Москва, 29 апреля. Голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/сек обеспечена Лахтинско-Правобережная ("оранжевая") линия. Ранее в декабре 2020 года связь стала доступна для пассажиров одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской ("синей") линии. Сеть МТС развернута также в вестибюлях, на эскалаторах и платформах станций подземки. Планируется, что связь МТС в большинстве тоннелей Петербургского метрополитена появится в течение года.

Строящаяся сеть сможет работать во всех доступных на сегодняшний день частотных диапазонах и предоставлять услуги в стандартах 2/3/4G. При массовом внедрении сетей пятого поколения МТС сможет оперативно развернуть 5G и в метро.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина, это еще один шаг к лидерству города в процессах цифровой трансформации. "На недавней сессии по выработке стратегии цифровой трансформации мы обсуждали принципы клиентоориентированности и создание комфортных условий при предоставлении городом услуг по пассажирским перевозкам. И доступная, быстрая связь нового формата дает более чем 2 млн жителей Санкт-Петербурга, которые ежедневно пользуются метрополитеном, новые возможности, а транспортная система города приобретает новое современное качество", — отмечает Станислав Казарин.

Как рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин, при проектировании сети МТС учла преимущества и недостатки сетей связи в метрополитенах крупнейших мегаполисов мира. Строящаяся новейшая система позволит компании быстро реагировать на растущие потребности абонентов и, при необходимости, локально расширять сеть.

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